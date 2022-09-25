高嘉瑜金曲獻馬祖　盼歌聲效仿李問感動鄉親

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副秘書長林飛帆致詞則說，2020年李問說想要在馬祖選立委時，他非常非常訝異問道「真的要去嗎？」結果李問不只投入選戰，落選之後還在馬祖生活、耕耘3年，從立委選到縣長，並且找了許多年輕優秀的夥伴和在地鄉親成立黨部，投入這次的選舉。值得所有人為他支持，給予掌聲。
立委蘇巧慧致詞表示，這一次的選舉一定要讓「自由民主的風吹向馬祖」。過去馬祖是前線，謝謝馬祖守護台灣這麼多年，這次選舉希望可以保護「台、澎、金、馬」共同努力守護下來的價值，可以自由講話、自由上網、自由行動作任何想做的事的價值。
立委洪申翰說，這2年多來陪著李問到馬祖成立黨部和立委服務處，真的感受到李問組織的「大黃魚戰隊」有許多事業有成的夥伴，事業有成並非很有錢，而是這些民宿老闆、導遊、水電工、在地鄉親他們的工作和人生紮根馬祖，都為馬祖奉獻。
洪申翰提到，前往馬祖跳島拜票，感受到如果沒有這些在地鄉親帶著民進黨，要在馬祖走出去難度很高，強調這一次馬祖的選戰也是「三腳督」，民進黨在這次的選舉中充滿希望。
立委何志偉致詞提到，前陣子出訪美國華盛頓時和記者聊到年底地方選舉，本來以為會被問到最多台北市的選情，沒想到馬祖的選舉也意外受到國外媒體的關注。他說，馬祖有許多鄉親生活在桃園、新北和台北，這次一定要大力鼓勵在台灣的馬祖人返鄉投票，堅定地支持李問。
立委高嘉瑜則在現場與李問合唱《月亮代表我的心》，她說，相信自己的歌聲與李問一樣可以感動馬祖的好朋友，看到李問和大黃魚戰隊在馬祖的每個角落，和每個鄉親朋友都像家人一樣，也期待未來能前往馬祖四鄉五島，更希望李問能夠高票當選。