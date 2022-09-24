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紙風車演出3000人爆場　卓冠廷：讓更多藝文活動到家鄉

▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，卓冠廷與劇團人員在舞台上向現場群眾致意。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，卓冠廷與劇團人員在舞台上向現場群眾致意。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-24 22:09:36

由新北市議員候選人卓冠廷邀請的紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」，今（24）日晚間在新北市鶯歌國中演出，吸引約三千位大小朋友一起到場看戲同樂。卓冠廷表示，選舉其實可以不一樣，可以做不同的事情，希望未來每一年都能邀請藝文活動來演出，盡更大的力量，讓更多的藝文活動來到家鄉。

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卓冠廷致詞時表示，「所有的努力都是為了孩子」！受到太太洪慈庸的啟發，想把土樹三鶯地區過去比較少的藝文活動資源，讓故鄉鄉親也看得到，因為鶯歌已經有六年沒有紙風車的表演，所以特別邀請紙風車來演出，今天也邀請岳父母跟妻子，一起帶著女兒小鹿到現場觀賞。

洪慈庸表示，最近常在新北輔選，只有小鹿今天是特別從台中北上，因為小孩已經三歲半，已經看得懂紙風車表演的劇情，所以在兩三天前就十分期待，每天下課都問「我們什麼時候要去看紙風車！」，今天終於看到現場表演，非常的開心！

卓冠廷說到，從今晚滿場、甚至是爆場的狀況看來，保守估算現場超過三千人來觀看表演，可見得鶯歌的鄉親，是非常認同藝文演出、能閤家同樂的活動，也希望未來每一年都能邀藝文活動來土樹三鶯演出，未來會盡更大的力量，讓更多的藝文活動來故鄉。

▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，現場超過三千人來觀看表演，場面壯觀。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，現場超過三千人來觀看表演，場面壯觀。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，現場互動活動熱烈展開，讓大家朋友開心不已。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲紙風車劇團表演節目「蕃薯森林奇遇記」在新北市鶯歌國中演出，現場互動活動熱烈展開，讓大家朋友開心不已。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）

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