誰按的下車鈴！司機幹譙10分鐘不開了　乘客被逼下車傻眼

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「他X的到底是誰按的？怎樣？不把我們司機當人看嗎？」該番言論讓搭乘的網友嚇傻表示，司機大吼大叫的....超級嚇人....然後就過了快10分鐘，司機還是不肯開車，後來一個阿嬤可能趕時間想先下車直接搭另一班，就跟司機說「不是我按的，那我要下車了喔」讓司機暴怒狂罵表示「妳不用下啦！妳按錯跟我說一聲就好了！」讓阿嬤急忙澄清「我敢發誓不是我按的！我沒按喔！」
最終司機就這樣一動不動停在車站，該網友與其他乘客無奈下車，司機才把公車開走，讓該網友相當傻眼的說「一般不是問沒人下車就會開走了嗎？第一次遇到這種司機......」貼文一出，引發網友不少討論「這個一定要打電話客訴啊，太過分了」、「有沒有記司機名字或車牌，通常在車內前端上方有，投訴之後公司就會有人處理了」、「一定要投訴！太誇張，阿嬤超可憐」、「以前搭過一班公車有人按卻沒人下車，結果司機暴怒說什麼要PO上網，然後故意每站都停看誰下車，我們車上乘客都傻眼」。
對此事件，客運業者24日出面回應，表示該名胡姓司機任職2年多，過去從未有被投訴的記錄，可能是近來多次遇到有人按下車鈴卻不下車，覺得有人刻意惡整，所以一時情緒控制不當，若行為上有不妥之處，後續依公司規章處理。業者強調，如果民眾不慎誤按下車鈴，只要跟司機說一聲「不好意思，我按錯了」其實司機都能夠體諒。（編輯：張嘉哲）