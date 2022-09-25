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誰按的下車鈴！司機幹譙10分鐘不開了　乘客被逼下車傻眼

▲近日一名網友搭乘公車回家時，遇上司機爆怒的場面，讓全車的人都被逼下車，引起熱議。（示意圖非當事車輛/NOWnews資料照）
▲近日一名網友搭乘公車回家時，遇上司機爆怒的場面，讓全車的人都被逼下車，引起熱議。（示意圖非當事車輛/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 07:04:59

經常我們在搭公車時，為了讓乘客精準下車，車上都有下車鈴提供乘客使用，好通知司機要準備停靠。然而，近日就有網友表示，自己搭上公車準備回家，結果途中司機發現有人按下車燈立刻靠站停，結果沒有人下車，讓他當場理智線斷裂，停在路邊飆罵10多位乘客，甚至直接「不開了」，直到乘客全部下車，他才開車離開，讓不少網友相當傻眼。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「今天下課搭公車回家，路上非常的塞，下了大直橋之後，每台車10分鐘動一步的那種，整路都可以感受到司機的不耐煩，好不容易過了最塞的那段，有人按了下車鈴，司機大哥就在下一站停車，結果沒有人要下車，可能是誤按之類的，結果司機大哥就爆走了....」。

「他X的到底是誰按的？怎樣？不把我們司機當人看嗎？」該番言論讓搭乘的網友嚇傻表示，司機大吼大叫的....超級嚇人....然後就過了快10分鐘，司機還是不肯開車，後來一個阿嬤可能趕時間想先下車直接搭另一班，就跟司機說「不是我按的，那我要下車了喔」讓司機暴怒狂罵表示「妳不用下啦！妳按錯跟我說一聲就好了！」讓阿嬤急忙澄清「我敢發誓不是我按的！我沒按喔！」

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▲網友錄下司機爆走的畫面，司機在影片中怒喊「誰按的啦！」場面僵持相當尷尬。（圖/Dcard）
最終司機就這樣一動不動停在車站，該網友與其他乘客無奈下車，司機才把公車開走，讓該網友相當傻眼的說「一般不是問沒人下車就會開走了嗎？第一次遇到這種司機......」貼文一出，引發網友不少討論「這個一定要打電話客訴啊，太過分了」、「有沒有記司機名字或車牌，通常在車內前端上方有，投訴之後公司就會有人處理了」、「一定要投訴！太誇張，阿嬤超可憐」、「以前搭過一班公車有人按卻沒人下車，結果司機暴怒說什麼要PO上網，然後故意每站都停看誰下車，我們車上乘客都傻眼」。

對此事件，客運業者24日出面回應，表示該名胡姓司機任職2年多，過去從未有被投訴的記錄，可能是近來多次遇到有人按下車鈴卻不下車，覺得有人刻意惡整，所以一時情緒控制不當，若行為上有不妥之處，後續依公司規章處理。業者強調，如果民眾不慎誤按下車鈴，只要跟司機說一聲「不好意思，我按錯了」其實司機都能夠體諒。（編輯：張嘉哲）

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