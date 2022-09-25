MLB／季中搶贏洋基　水手奉上大約留下超猛紅人前王牌

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今年11月將滿30歲的Castillo，本季共出賽23場，全都是先發出賽，其中在紅人隊有14場先發，拿下4勝4敗，投了85局，送出90K，防禦率只有2.86，而季中到了水手隊後，投了9場先發，54局送出64K，防禦率也有毫不遜色的2.83，並有著3勝2敗的戰績。
而Castillo與水手簽訂的這一紙大合約，也附帶了一些條件，如果他能在合約最後一季，也就是2027賽季，單季主投超過180局，那就會自動觸發2028賽季的2500萬美元(約台幣79.5億)合約。
這紙合約的前3年，Castillo擁有完全不可交易條款，但如果他在2025到2027賽季期間，接受韌帶移植手術，並在任何一季缺席超過130天時，水手隊就能以一年500萬美元(約1.6億台幣)的合約價格在2028賽季留下他，作為對球團的保障。
其實Castillo在季中是有多支球隊在爭搶，其中一隊就包含紐約洋基，後來「疑似」因為捨不得在包裹裡放進農場大物，而被水手隊得標，洋基則退而求其次，跟奧克蘭運動家交易王牌右投Frankie Montas，沒想到他轉戰洋基後卻投得荒腔走板，8場先發防禦率高達6.35，最近還因為右肩發炎進入傷兵名單，跟投出王牌身價的Castillo根本是天壤之別，讓洋基又再一次「看走眼」，引發大量球迷的不滿。