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網球／Federer告別戰陪哭後　Nadal真情告白一生「宿敵」

▲Rafael Nadal陪伴Roger Federer打完生涯最後一站。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal陪伴Roger Federer打完生涯最後一站。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-25 08:13:25

在和Roger Federer打完後者生涯最後一場職業賽事之後，「蠻牛」Rafael Nadal宣布因為養傷將退出拉沃盃，他在受訪時也談及老對手對自己人生的重要性，並稱兩人的友誼將會維持的很長久。

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Federer昨天和Nadal搭檔雙打，最終打到超級搶十之後，不敵Tiafoe/Sock的組合。賽後他在和觀眾告別生涯之時，激動地淚流滿面，而好友Nadal也哭紅了眼，場面相當感人。

Nadal和Federer是網壇史上最偉大的「宿敵」組合之一，有著漫長而精采的對抗史，但這並不妨礙兩人之間互相欣賞，並成為無話不談的朋友。

「我們的關係起始於我剛投身巡迴賽時，當我逐漸成為更好的球員時，Roger就一直在我的身前。對我來說，他一直都是我的目標，是我必須要擊敗的對手。在某個階段，我們是對方最強勁的對手，但我們總是彼此尊重，無論是家人、還是團隊。我們之間從未出現過大問題。」Nadal如此說道。

「(我們之間)私下友誼確實是可以長久的，我覺得隨著年齡的增加，我們的關係也變得越來越好。也許是我們都領悟到，我們有很多相似之處，譬如對人生的態度等等。」Nadal談到和Federer之間的關係時說，「在賽場之上，我們的球風截然不同，這也許是我們倆之間比賽總是很有趣，充滿吸引力的原因。但我認為，在家庭生活、私人生活中，我們彼此的差別其實並不大，也都相互信任，所以可以經常聊聊，可以暢所欲言，無話不談，擁有像Roger這樣一位讓你感覺很自在，又自信的討論任何話題的朋友，真的是非常美好的。」

最後Nadal也表示很驕傲自己能夠成為Federer職業生涯的一部分，也共享了那麼多人生重要時刻。「讓我更高興的是，在作為競爭對手一起爭奪了那麼多重要的東西之後，我們還能像朋友一樣結束網球生涯。」


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