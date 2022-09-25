黑嘉嘉破天荒穿開V！大片肌膚露出 網友：居然如此性感
28歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有不食人間煙火的空靈美貌，日本媒體曾盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」，近期客串電影《初戀慢半拍》 。黑嘉嘉日前出席一場音樂會，衣著向來保守的她，極罕見以深V洋裝亮相，網友驚喜萬分，「居然如此性感！」
黑嘉嘉受知名管弦樂團邀請，擔任宮崎駿動畫《神隱少女》配樂音樂會嘉賓，活動結束後在粉專放上一系列美照，只見她頂著齊瀏海、魚骨辮子，穿一件蕾絲透膚蛋糕裙洋裝，大V字領口露出肩頸及鎖骨線條，上胸處大片白皙肌膚難得見客，又微裸背，十分唯美。
欣賞完演奏，黑嘉嘉回味再三，興奮並打趣地說：「終於在現場聽到了最喜歡的《神隱少女》主題配樂（最喜歡神隱少女的原因絕對不是只因為白龍跟塔矢亮很像）。音樂落下的瞬間，彷彿當時的故事畫面又再一次歷歷在目的出現～」
貼文吸引1.6萬人搶讚，大批網友震懾黑嘉嘉氣場和衣服尺度，「嘉嘉穿這套好漂亮」、「美爆」、「這身衣服很適合妳」、「已存下當手機桌布了」、「西方人的美貌，東方人的內蘊」、「難以直視」、「優雅大方」、「自帶燈光效果」、「很像宮崎駿動畫跑出來的少女」、「旁邊很適合放一個白龍或大白狼，感覺一點都不違和」、「又戀愛了」！（編輯：楊穎軒）