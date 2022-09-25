酸陳時中、周玉蔻好交情 蔣萬安批：表面切割暗地合謀
資深媒體人周玉蔻近來猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安父親緋聞引發熱議，民進黨台北市長參選人陳時中被點名與周玉蔻關係良好，遭台北市長柯文哲批評「票投陳時中就是投給周玉蔻」。不過，陳時中昨受訪時則回應，如果大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？」。對此，蔣萬安今（25）日受訪批評，陳跟周交情好，現在又要切割，但其實是表面切割，實際上暗地合謀。
周玉蔻持續攻擊蔣孝嚴緋聞案，陳時中被點名與周玉蔻關係匪淺。陳時中昨受訪表示，周是一個獨立個體，並沒有辦法干涉要講什麼或不講什麼。他還反擊，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？」。同日下午，陳時中則解釋，他只是在講說，大家不要互相亂連結，「好像說蔣萬安跟周玉蔻就是亂連結，這樣沒甚麼意思，免得傷及無辜，這樣不好」。
對於陳時中的說法，蔣萬安今早受訪痛批，跟周玉蔻交好的是陳時中，現在要切割的也是陳時中，「難道他忘了當時周玉蔻說打不到高端，還邀他一起去打高端？」。他嘲諷，這樣的好交情沒有任何其他人可比得上，前幾天還一起在節目上欺負慈濟，為何那時陳時中不切割？
針對投蔣萬安就是投周玉蔻，這句話是否有問題？蔣萬安又嘲諷「所以他（陳時中）還好嗎？」，很多人都不明白陳時中在說什麼，但其實他們就是表面切割，實際上暗地合謀，就是這麼簡單。
此外，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也聲援蔣萬安，喊話陳時中應出面講句公道話約束周玉蔻，此舉是否要拉藍營票？蔣萬安回應，任何人都不能接受惡質選風、低劣操作手法，這次民眾也都看很清楚，為抵制低劣惡質、低劣選風，唯一方法就是11月26日大家站出來投票，並表達不滿與不會接受。