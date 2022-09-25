台灣夢幻書約禮盒首發秒殺　限定快閃活動在棧6庫

「台灣設計設計台灣」推出的限量書約禮盒首發預約秒殺，高雄市政府青年局今（ 25 ）日宣布加碼！將於 10 月 8 日至 10 日在設計中島棧 6 庫 - 「青春限動」展館舉辦限定快閃活動，加碼推出 200 份書約禮盒。副市長史哲表示，台灣設計展睽違十年重回高雄舉辦，希望透過系列活動串聯高雄各區，如戶政婚禮背板改造計畫及結婚書約禮盒設計，就是走入常民生命歷程的實際體現。

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▲「獨家限量結婚書約禮盒」包含了三樣可愛物件，分別為「結婚登記書約」、「散步環保購物袋」以及「夢幻融合泡泡糖吊卡玩具」（圖／高市府青年局提供）

2022 台灣設計展在高雄，高雄市政府今年以「台灣設計設計台灣」為題展開系列活動，青年局力邀知名設計師李君慈操刀，推出「獨家限量結婚書約禮盒」，先前第一次開放預約受到熱烈迴響， 100 份短時間內即預約一空，許多民眾敲碗詢問不斷。青年局表示，將於 10 月 8 日 ( 五 ) 至 10 月 10 日 ( 一 ) 在設計中島棧 6 庫 - 「青春限動」展館舉辦限定快閃活動，加碼推出 200 份書約禮盒，歡迎大家一起來參觀展覽，也把握以獨家書約禮盒收藏幸福的機會。

▲局長張以理與英迪格1泊2食住宿券幸運得主合影。（圖／高市府青年局提供）

史哲表示，台灣設計展睽違十年重回高雄舉辦，透過嶄新的城市設計，探討都市美學、歷史與市政發展等議題，期盼展覽自家鄉出發，依循時代脈絡，深耕港都在地意象進而推向國際；策展團隊藉由設計為媒介與民眾對話，透過系列活動串聯高雄各區，如戶政婚禮背板改造計畫及結婚書約禮盒設計，就是走入常民生命歷程的實際體現。

青年局長張以理指出，結婚書約禮盒推出熱烈回響，吸引大批青年朋友於社群平台留言，如「立馬手刀登記領取」、「看了我都想結婚了」等回覆，甚至有已婚民眾表示「太早結婚，早知道晚幾年再結」，可見活動反饋熱烈且激起年輕人想婚的欲望，提醒上回撲空的民眾請把握最後機會。

張以理也提醒民眾 ， 這次快閃活動將於台灣設計展設計中島棧 6 庫 - 「青春限動」展館舉辦，規劃書約禮盒結合展場設計，快閃活動前與活動後將會看到不一樣的展場風景，歡迎民眾多多來展場，用限時動態捕捉動態展場的每一個限時風景。

青年局指出，快閃活動於國慶連假辦理，活動當天攜伴即可參與，不論是家人、朋友或情侶，只要兩兩搭配 Dress code ，於展館內拍下最甜合照發佈限動，並追蹤、標記青年局官方 帳號 ， 台灣設計設計台灣，分享至個人的社群平台，以組為單位，可獲得限量索取一份的結婚禮盒，數量有限送完為止。