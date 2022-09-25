台灣夢幻書約禮盒首發秒殺　限定快閃活動在棧6庫

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史哲表示，台灣設計展睽違十年重回高雄舉辦，透過嶄新的城市設計，探討都市美學、歷史與市政發展等議題，期盼展覽自家鄉出發，依循時代脈絡，深耕港都在地意象進而推向國際；策展團隊藉由設計為媒介與民眾對話，透過系列活動串聯高雄各區，如戶政婚禮背板改造計畫及結婚書約禮盒設計，就是走入常民生命歷程的實際體現。
青年局長張以理指出，結婚書約禮盒推出熱烈回響，吸引大批青年朋友於社群平台留言，如「立馬手刀登記領取」、「看了我都想結婚了」等回覆，甚至有已婚民眾表示「太早結婚，早知道晚幾年再結」，可見活動反饋熱烈且激起年輕人想婚的欲望，提醒上回撲空的民眾請把握最後機會。
張以理也提醒民眾，這次快閃活動將於台灣設計展設計中島棧6庫-「青春限動」展館舉辦，規劃書約禮盒結合展場設計，快閃活動前與活動後將會看到不一樣的展場風景，歡迎民眾多多來展場，用限時動態捕捉動態展場的每一個限時風景。
青年局指出，快閃活動於國慶連假辦理，活動當天攜伴即可參與，不論是家人、朋友或情侶，只要兩兩搭配Dress code，於展館內拍下最甜合照發佈限動，並追蹤、標記青年局官方帳號，台灣設計設計台灣，分享至個人的社群平台，以組為單位，可獲得限量索取一份的結婚禮盒，數量有限送完為止。
青年局表示，台灣設計展幸福拚貼創意，驚喜活動不間斷，除了李君慈設計師「獨家限量結婚書約禮盒」索取活動，更推出「IPHONE 13」以及「英迪格酒店1泊2食住宿卷」抽獎，活動一曝光，民眾爭相造訪各戶所，與創意背板現場合影分享於社群媒體，第1波有效留言更達4,000則以上，為了回應民眾參與熱度，特再加碼第2波「Gogoro VIVA BASIC」人氣獎，相關獎項已於9月16日公開抽出，將邀請三位幸運得主於9月24日出席新興戶所領獎活動，由青年局長張以理現場授頒好禮。另呼籲青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方帳號，隨時取得第一手的好康資訊。