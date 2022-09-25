2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

央行升息！公股銀明起調升存款利率　房貸利率1.81%起跳

▲中央銀行再升息半碼，國內行庫26日起陸續調升存款利率，房貸利率也將跟著調漲，預計最快10月起反映，而一般房貸利率地板價也將從1.81%起跳。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央銀行再升息半碼，國內行庫26日起陸續調升存款利率，房貸利率也將跟著調漲，預計最快10月起反映，而一般房貸利率地板價也將從1.81%起跳。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-09-25 11:16:17

中央銀行再升息半碼，國內公股行庫也將自明（26）日起調升存款利率，其中台灣銀行、土地銀行、合庫銀行及第一銀行等1年期定儲機動利率調升至1.34%，調幅比照央行半碼幅度，部分行庫在固定利率採取超額反映。不過，由於各行庫房貸適用的指標利率，調整依據不同，調幅0.125個百分點起跳，最快10月反映，而原本一般房貸利率1.685%起跳，也將隨之提高至1.81%，房貸族負擔又加重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
央行22日召開今（2022）年第3季理監事會議，會後宣布再升息半碼，即0.125個百分點，另調高新台幣存款準備率1碼，即0.25個百分點，而國內公股行庫也隨之跟進調整存款利率，並自明日起生效，其中本國銀行龍頭台灣銀行調升各天期存款牌告利率，一般定儲存款1年期、2年期、3年期的機動、固定利率，調幅皆為半碼，其中1年期定儲機動利率將來到1.34%、固定利率調高至1.35%。

土地銀行一般定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度0.125%至0.135%，固定利率調升幅度為0.125%至0.175%，其中1年期機動利率將升至1.315%、固定利率調高至1.325%，1年期定儲機動利率1.34%、固定利率1.35%；活期存款利率由0.205%調升為0.330%，調升幅度為0.125%；活期儲蓄存款利率由0.325%調升為0.450%，調升幅度為0.125%；薪資轉帳活期儲蓄存款利率：由0.385%調升為0.500%，調升幅度為0.115%；證券戶活期儲蓄存款利率維持0.010%不變；大額定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調升幅度均為0.075至0.140%。

合庫銀行活期存款及活期儲蓄存款調升0.125個百分點；媒體薪資轉帳戶調升0.115個百分點；一般定期存款與定期儲蓄存款機動利率及固定利率各期別均調升0.125個百分點，1年期定存機動利率1.315%，固定利率1.325%，1年期定儲機動利率1.34%、固定利率1.35%; 大額定期存款與定期儲蓄存款機動利率及固定利率除1個月期及2個月期調升0.125個百分點外，其餘各期別均調升0.120個百分點。

第一銀行一般定儲存款各天期的機動、固定利率，僅1年期定儲固定利率調升0.145個百分點至1.38%，其他都是足額反映央行升息半碼，其中具指標意義的1年期定儲機動利率也是升到1.34%。

由於目前大部分房貸都是指數型房貸，指標利率採多家大型行庫定儲利率平均值再加減碼，因此，調高存款利率後，房貸利率勢必也會跟著調整，只是有的是季調，有的是月調，就看房貸行調整時間而定，最快會在10月反映，而政策貸款通常鎖定中華郵政存款利率，待中華郵政升息後，才會調整。也因此，原本一般房貸利率1.685%起跳，在升息半碼後，也將從1.81%起跳，以20年期千萬房貸估算，升息半碼後，每個月本息均攤將多繳583元，1年負擔多近7千元。

美「鷹」風強襲！新台幣周貶快4角　匯銀：能否止貶2關鍵

巷仔內／台美利差持續擴大　央行為何還老神在在？

財經小辭典／什麼是實支實付保險？為何會引起理賠爭議？

副本爭議！實支實付不當得利難根絕　專家提解方

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀