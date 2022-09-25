巴金森氏症「神波刀」　精準治療助改善症狀

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雙和醫院神經科主任陳龍指出，巴金森氏症是一種以運動功能障礙表現為主的退化性腦病，主要原因是中樞多巴胺神經系統退化所引起動作障礙，好發於50至70歲，男性及女性發病率相當，過去25年中，巴金森氏症的患病率增加了一倍。據2019年的全球估計顯示，850多萬人患有巴金森氏症，導致32.9萬人死亡，並且持續增加中。
巴金森氏症典型四大症狀：（1）靜態顫抖 （2）軀體僵硬 （3）動作緩慢 （4）姿勢、平衡障礙。晚期可能有認知功能障礙、憂鬱、幻覺、睡眠障礙，以及疼痛和其他感覺障礙等非運動併發症，導致言語和行動受限以及許多生活領域的限制。
診斷需抽血、腦部影像檢查 手術治療仍需搭配藥物
陳龍提到，巴金森氏症的診斷必須靠神經科醫師詳細的問診及神經學檢查，並且安排相關的抽血檢驗及腦部影像檢查。目前治療方式有傳統藥物治療包含了左多巴 （Levodopa）、多巴胺受體促效劑、單胺氧化酵素抑制劑、NMDA促效劑、COMT抑制劑及抗乙醯膽鹼激素，外科手術深層腦部刺激手術（Deep Brain Stimulation, DBS），但在手術治療巴金森氏症的同時，仍須搭配藥物來達到症狀改善效果。
「神波刀」非侵入性 治療精準且降低副作用
陳龍說明，最新的非侵入性治療方式「磁振導航聚焦超音波」（Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound, MRgFUS），俗稱為「神波刀」，是利用精密的核磁共振精確定位（精確度可以達到1公厘），及將1024個超音波探頭像安全帽一樣戴在頭套上，藉此將熱能聚焦在腦部深層，特別是針對視丘的腹中間核，進行精準地治療。
為能提供病人適切多元地治療選擇，雙和醫院率先引進神波刀設備，已替多位巴金森氐症患者進行治療，大幅度改善顫抖的症狀，也讓患者得以減少藥物服用以及其帶來的副作用，重拾健康無礙的人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55202
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