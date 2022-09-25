博士學位警大「聲明」？侯友宜：選辦已經說得非常清楚了

我是廣告 請繼續往下閱讀
張其強則是回應表示，經過查證，內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確，校方人員也致電辦公室人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過；強調「正式聲明」或「不正式聲明」，都尊重警大對外的說法，但重點是提供的聲明，全篇內容都是真的，如同警大聲明的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」。
張其強強調，這份出自警大的聲明，為何不能發布？為何聲明都已經流出校外，卻又不能稱為發布？又為何在昨天早上8點40分辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體表示並未發出任何「正式」聲明？對於對手在未經充分查證下，對外所謂「偽造聲明」的說法，如果這份聲明確實出於警大同仁之手，請負責任的公開道歉。
侯友宜除了針對警大「聲明」一事表示選辦對外已經說的非常清楚外，媒體再追問是否因與同為警察大學45期的陳檡文有「瑜亮情結」，侯友宜同樣以選辦對外已經說的非常清楚，「謝謝」！作為回應。
林佳龍也在稍後出席新北市醫事團體後援會成立大會受訪時表示，侯市長自己擔任過警大校長，不會不知道偽造警大聲明的嚴重性，陳檡文校長已對外說明，校方也說侯選辦口中的「聲明」並不存在，但侯市長早上發言還是挺發言人，不但沒有向警察大學道歉、沒有向社會澄清說明，而且嚴重傷害了警察大學全體，反問侯友宜「若今天你還是校長，你會怎麼處理有人偽造警大聲明的事？你會同意這樣的做法嗎」？