2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

博士學位警大「聲明」？侯友宜：選辦已經說得非常清楚了

▲面對選辦提出警大對博士學位的「聲明」，侯友宜出席議長蔣根煌競選總部成立大會受訪時仍簡單回應「選辦已經說得非常清楚了」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.25）
▲面對選辦提出警大對博士學位的「聲明」，侯友宜出席議長蔣根煌競選總部成立大會受訪時仍簡單回應「選辦已經說得非常清楚了」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.25）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-25 13:56:24

針對尋求連任的新北市長侯友宜警大博士學位資歷疑慮，從侯友宜選舉辦公室提出簡章、規定甚至警大的「聲明」反駁後，又被新北市議員、民進黨新北市長候選人林佳龍發言人何博文爆料警大校長陳檡文回應「本校未發布任何聲明」，侯友宜選辦執行長張其強今（25）日一早再反擊，指出聲明內容出自警察大學，怒指對手故意畫錯重點。對此侯友宜稍早在出席太極拳後援會及議長蔣根煌競選總部成立大會時，都被問到同樣問題，同樣簡單回應「選辦已經說得非常清楚了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
何博文昨天晚間貼文指出向陳檡文本人求證，陳校長簡短表示該校未發布任何聲明。何博文呼籲對手陣營，公眾人物面對質疑跟檢驗，只要拿出事實依據，人民自有智慧判斷，至於聲明是否存在，陳檡文校長已經明確回應，所以究竟是誰將手伸入校園，又是誰在造謠瞎扯，侯陣營應該反問自己，為何偽造警大聲明？

張其強則是回應表示，經過查證，內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確，校方人員也致電辦公室人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過；強調「正式聲明」或「不正式聲明」，都尊重警大對外的說法，但重點是提供的聲明，全篇內容都是真的，如同警大聲明的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」。

張其強強調，這份出自警大的聲明，為何不能發布？為何聲明都已經流出校外，卻又不能稱為發布？又為何在昨天早上8點40分辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體表示並未發出任何「正式」聲明？對於對手在未經充分查證下，對外所謂「偽造聲明」的說法，如果這份聲明確實出於警大同仁之手，請負責任的公開道歉。

侯友宜除了針對警大「聲明」一事表示選辦對外已經說的非常清楚外，媒體再追問是否因與同為警察大學45期的陳檡文有「瑜亮情結」，侯友宜同樣以選辦對外已經說的非常清楚，「謝謝」！作為回應。

林佳龍也在稍後出席新北市醫事團體後援會成立大會受訪時表示，侯市長自己擔任過警大校長，不會不知道偽造警大聲明的嚴重性，陳檡文校長已對外說明，校方也說侯選辦口中的「聲明」並不存在，但侯市長早上發言還是挺發言人，不但沒有向警察大學道歉、沒有向社會澄清說明，而且嚴重傷害了警察大學全體，反問侯友宜「若今天你還是校長，你會怎麼處理有人偽造警大聲明的事？你會同意這樣的做法嗎」？

戰學歷風波延伸！侯友宜學士跳博士　林佳龍：真的很少見

林佳龍成立海外台商後援總會　強調「長年都在準備」

12年政績會說話　侯家軍嗆林佳龍「新北早已大翻新」

高虹安戰學歷風波　林佳龍：從來不知道我的畢業證書在哪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀