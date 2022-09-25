陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在才跟她裝不熟太慢了啦！
台北市長柯文哲今（25）日下午前往參觀龍山文創基地，並於會後接受媒體訪問。被問到民進黨台北市長參選人陳時中，近日來頻頻切割媒體人周玉蔻，原因無怪乎周玉蔻發言日漸偏頗，甚至已經影響到陳時中的選情。對此柯文哲則語帶訕笑表示「陳時中現在才跟周玉蔻裝不熟，太慢了啦！」
媒體人周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，引發社會各界正反兩方議論。陳時中則明確指出，已澄清與周玉蔻無私交；對此柯文哲則直言太慢了，就像吸毒要戒毒、有戒毒症候群。陳時中指出，柯文哲用醫療名詞來形容不存在的情況，「他自己才有這樣的症候群」。
柯文哲今日受訪時則再度回擊，表示這樣就是打口水仗。「其實人家只是嘲笑他說，你現在才跟周玉蔻裝不熟，太慢了啦！三年專訪12次，現在說不認識她？太慢了啦！」柯文哲說，凡走過必留下痕跡，近日來就是因為這段時間周玉蔻享受了太多特權。
而面對陳時中急著與周玉蔻切割，周玉蔻則形容陳時中是「放電」，柯文哲語帶訕笑表示，最好兩個人都綁在一起，「我只要每天講票投陳時中就是支持周玉蔻，看他們撐不撐得住。」柯文哲笑著表示，最近自己看徐巧芯臉書寫「時指緊蔻」、「玉時俱焚」，讀了都笑得要死。