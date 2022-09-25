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鎮瀾宮上億金媽祖不是純金的？林靜儀：檢方證實內部銅製

▲大甲鎮瀾宮金媽祖號稱以276公斤的純金打造，今卻爆出胎身是實心銅的爭議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.25）
▲大甲鎮瀾宮金媽祖號稱以276公斤的純金打造，今卻爆出胎身是實心銅的爭議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.25）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-25 15:56:442022-09-25 16:33:19

號稱以1.2億元打造、逾270公斤重的大甲鎮瀾宮「金媽祖」，去年中二立委補選期間被檢舉非純金，台中地檢署展開調查，雖已逾10年追訴期不起訴，卻也證實「金媽祖」非純金打造，內部為實心銅。立委林靜儀批評台中市政府放任地方宮廟帳目不明；董事長顏清標堅持「金媽祖」是純金打造，絕對經得起考驗。

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大甲鎮瀾宮18年前將信眾還願答謝的上百萬面金牌，鎔鑄雕刻成高4.2尺，逾270公斤重的「金媽祖」，安置在地下室的媽祖博物館，當時廟方宣稱這尊「金媽祖」使用7360台兩的黃金（換算約276公斤）、市值1億2千萬元，10幾年來隨著黃金價格節節高漲，金媽祖更加身價不斐（依上周五收盤的黃金價格，約值4億6000萬元），不僅成了鎮廟之寶，大甲鎮瀾宮的官網也廣泛使用其塑像照。

▲市值4億多的金媽祖是鎮廟之寶，大甲鎮瀾宮的官網廣泛使用。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮官網，2022.09.25）
▲市值4億多的金媽祖（右）是鎮廟之寶，大甲鎮瀾宮的官網廣泛使用。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮官網，2022.09.25）
但去年底中二立委競選期間，大甲針瀾宮財務問題成為話題，民眾向台中地署檢舉，指「金媽祖」並非純金，也沒有如廟方宣傳，花了2千萬元打造，鎮瀾宮事長顏清標涉嫌《詐欺罪》。日前地檢署偵查終結，以該案逾10年追訴期而不起訴。

但不起訴書內容卻揭露金媽祖並非純金的事實，檢察官傳喚證人蔡達雄、打造「金媽祖」的柯建華、模具協力廠商施景文、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人，施景文證稱自己委託不詳的莊姓友人，製作實心銅製的媽祖塑像胎身，再由柯建華使用鎮瀾宮提供約270公斤的金牌，熔鑄成「金媽祖」的金身。柯建華供稱，自己承作「金媽祖」的報酬僅3百多萬元，並非檢舉人稱的2千多萬元。

▲鎮瀾宮金媽祖遭爆內部為銅胎、外部才是以信徒還願的金牌熔鑄。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.25）
▲鎮瀾宮金媽祖遭爆內部為銅胎、外部才是以信徒還願的金牌熔鑄。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.25）
檢方透過媒體報導推估，「金媽祖」於2005年元宵節首次對外展覽，完成日期應於2003年到2005年期間，於是向台中市民政局調閱2001到2011年的年度收支決算報告。但市府提供的6個年度，缺了重要的2003、2004年，現有資料無法證明「金媽祖」是在什麼科目下支出費用，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關記錄或契約，無法對被告做不利的認定。加上《詐欺取財罪》、《侵占罪》及《背信罪》，刑度皆為5年以下，追訴期為10年，民眾檢舉時已超過追訴時效，因此不予起訴。

立委林靜儀今（25）日在臉書批評，台中市政府長期以來放任特定宮廟財務不明，檢方查大甲鎮瀾宮相關財務收支，完全找不到「媽祖金身支應條目」，雖然10幾年前的事件已經超過法律追訴時效，但「這是全台信徒的血汗錢！」盧市府還不查嗎？市府民政局長吳世瑋表示，民間機構涉及私權的部分由司法單位處理，該案尊重地檢署的偵查結果。

▲林靜儀在臉書秀出不起訴處分書，台中市政府提供給檢方的鎮瀾宮年度收支決算報告，缺了最關鍵的2003、2004年。（圖／翻攝林靜儀臉書，2022.09.25）
▲林靜儀在臉書秀出不起訴處分書，台中市政府提供給檢方的鎮瀾宮年度收支決算報告，缺了最關鍵的2003、2004年。（圖／翻攝林靜儀臉書，2022.09.25）
鎮瀾宮董事長顏清標回應指出，當初「金媽祖」確實以276公斤黃金打造，廟方因捐贈的金牌不足，還斥資3000多萬購買黃金補足，他強調，說「金媽祖」非純金是污辱所有信徒，「神明前難道可以做假嗎？」該案是有心人故意惡意檢舉，廟方絕對經得起考驗。

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