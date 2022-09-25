7、8月統一發票7-11開出3組千萬特別獎！最低49元買飲料
111年7、8月統一發票中獎號碼今（25）日下午出爐，超商龍頭7-11在這一期開出3組千萬特別獎、1位獲得2百萬元特獎。分別落在新北市新店區、台中大雅區以及台東市。其中最低的消費是在7-11新北市新店區正民門市，幸運兒只花49元購買民生用品，另一位在7-11台中市大雅區晞寶門市花49元買飲料，雙雙對中1千萬大特別獎，真讓人羨慕啊！
除了新北市新店區及台中市大雅區的個案以外，7-11在台東縣台東市的東捷門市有消費者花300元買數位商品，同樣也抱回千萬大獎。另外，7-11也開出1位2百萬元特獎，在台中大里區大金門市花15元買飲料。
7-11表示，另有4位雲端發票專屬百萬獎得主，分別在新竹竹北市縣汶門市購買共43元的統一麵包，台中市后里區美光門市購買共49元的零食、飲品與鮮食，台北市士林區齊德門市購買59元的鮮食，新北市汐止區進益門市花費共93元的列印費等。
111年7、8月統一發票中獎號碼，特別獎獎金1000萬元獎號為：05701942 ；特獎獎金200萬元獎號為：97718570；頭獎獎金20萬元3組獎號分別為：88400675、73475574、53038222。