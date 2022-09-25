型男太妖嬌！Darren穿女裝逛林森北路 阿伯眼神開車啦
Darren（邱凱偉）跨刀為友人的電子鎖品牌擔任廣告導演，加碼反串扮女裝演出，被問及到印象最深刻的事情，Darren語帶興奮說：「我們完妝後遊走在林森北路的巷弄中，還真的吸引到了年長男性的目光，當時的我還調皮的向對方拋了一個性感又嬌羞的媚眼，沒想到他也不甘示弱給了我肯定的眼神，讓我的內心突然澎湃湧出了身為女性該有的自信。」對於角色的詮釋得到認可，Darren非常高興。
私下曾跟老婆互玩角色扮演的Darren，扮起女裝來毫不費力。這次老婆Vivi力挺Darren的導演處女秀，親自打理造型之餘，還指導美姿美儀，在整體完成後Vivi也很滿意自己的作品，笑說：「滿美的，不過還是差我一點。」在歷經穿著高跟鞋走路的一天拍攝之後，Darren深深體會到女性的不容易，一有空檔就立刻脫掉高跟鞋讓腿部舒緩。
這次Darren親自擔任編劇、導演，他表示：「導演一直是我很想擔任的職務，剛好能透過這次機會嘗試看看，也感受到自編自導自演的困難之處，而且之前都是用演員的身分去看待一個劇本，這次的換位思考對於表演來說也是一大突破。」Darren特別感謝友情客串的鄧安寧導演及陳志強，「他們就像一顆定心丸，鄧導會適時的給一些建議，再加上他們即興演出的功力，連身旁的工作人員都讚嘆不已。」