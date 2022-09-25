潘慧如火災現場吸濃煙 慘留後遺症「一用力就想咳嗽」
潘慧如在《台灣X檔案》第二單元「舊時照相館」，演出長生不老的謎樣老闆娘，家中發生火災的那場戲讓她拍得很難忘，「當時在晚上拍攝，要營造出大火，現場花了很久的時間。」因為沒有拍過，潘慧如坦言從接到劇本到拍攝當天內心都非常害怕緊張，導演更是頻頻安撫她的情緒，「為了鏡面，我站的位置有加深火源，衝進去後必須大喊大叫，沒想到突然來了一陣風，煙變得更大，我的嘴巴就吸了一大口煙進到肺部，當下有強烈體會到當真實火警發生時，那種被嗆到的感受。」拍完大約有2、3天，她只要一用力就會想咳嗽。
潘慧如這檔戲和劉書宏有不少對手戲，「我所有的戲幾乎都跟他，像是有一場道別戲，在停車場拍，天氣很熱，但書宏的眼神，還是能把情緒作得很滿，所以我們1次就OK。」她更直誇劉書宏是個很會丟球的對手，被問到是否也認為劉書宏的眼神會帶電？潘慧如則笑回：「他很喜歡用眼神放電，但對姐姐我好像沒什麼感覺。」說完還不禁笑出聲來。
在演藝圈，潘慧如不僅演技精湛，更是凍齡女神代表，她透露，平常在飲食方面，不太吃正餐以外的零食或飲料，像是到台中拍攝《台灣X檔案》，時常同劇演員會買當地美食分享，但她幾乎都不吃，加上除非有拍戲，不然晚上9點就會上床睡覺，維持早睡早起的作息，而這些應該都算是她長期以來的養身之道。
近來她除了忙於拍戲，也積極經營「不是電視台」YT頻道，其中有個節目《環島進行中》，是她帶狗狗一起環島，行程相當忙碌。而3、4年前她就動念想做的寵物美容旅館，現在正裝潢中，預計年底就會開幕，「每天都感覺時間不夠用」是潘慧如近期的心情寫照。