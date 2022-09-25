中研院攜手北市聯醫推社會處方箋　營造失智友善環境

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110年11月，中央研究院邀請該院失智症中心和忠孝院區共同合作社會處方箋。經過多次討論與評估，最後選定胡適紀念館、民族學研究所博物館及歷史文物陳列館策畫失智友善活動，並簽署合作備忘錄。
自111年2月起，第一線工作人員和志工陸續進行失智友善培訓課程，增加對失智症者的理解，累計培訓4小時，共131人次參與。忠孝院區失智團隊也實際進入各個博物館，與館方人員進行教案的設計與討論，協助建立更完善的失智友善服務流程。
各博物館具不同特色 達懷舊治療效果
忠孝院區神經內科主任洪嘉蔚說明，三個博物館依照各自的特色及優勢，發展出不同的內容。民族所運用排灣族琉璃珠祈福的文化，讓長輩為自己或深愛的親人祈福，製作自己專屬的飾品，寓意深遠；歷史陳列館主題【商王洗澡要洗熱水】，帶失智症長者穿越回到商朝，經由古今日常用品的對照，勾起長輩對早年生活的回憶；胡適紀念館透過導覽胡適先生故居，及欣賞臺北老照片，使長輩回憶起自己與胡適先生共同生活過的年代，還有臺北的今昔變化，達到懷舊治療的效果。
參與社會處方箋 提升對失智認知
洪嘉蔚主任說，此活動幫助失智者走入博物館、融入社區，感受到被理解與接納的正向情緒經驗，也拉進博物館與失智者及一般民眾的距離，可謂意義非凡，未來將邀請更多失智長輩及失智家庭，參與社會處方箋。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55205
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