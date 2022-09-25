SBL／台籃「塞內加爾幫」對決　斑霸笑稱阿巴西實力更強

跨聯盟邀請賽今(25)日進行八強戰，兩位塞內加爾出身的外籍生球員阿巴西和斑霸在場上正面交鋒，最終新北中信特攻以75:67取勝，晉級到四強之中。而在談及兩人的關係時，斑霸也親切的說「他就像我的小老弟」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 雖然25歲的斑霸比24歲的阿巴西年輕，不過實際上後者更早來到台灣，算是他在台灣學語言的「學長」。私下關係也相當好，彼此也會和阿拉薩、丁恩迪等塞內加爾籍的球員約出去吃飯。斑霸說，「阿巴西就像是我的小老弟，我們常常會在一起，不管是否有在同一個聯賽。但球場上是無兄弟的，今天我們都想要贏，對位上就是要全力以赴。」斑霸也謙虛的表示，他願意承認阿巴西比更厲害一點點，自己還在學習。而後者在聽到了老大哥的回應後，笑說兩人打得位置不一樣，風格也不盡相同，「我更快速一些，他比較偏節奏型的。」這場對決最終由中信笑到最後，不過兩人的表現不分軒輊，阿巴西得到17分12籃板，斑霸則砍下22分15籃板，皆為各自的球隊做出重要貢獻。PLG／捍衛戴維斯本土球員權益 新北國王強硬發6點聲明PLG／三洋將還沒隨隊訓練 林冠綸談熱身賽先打預防針PLG／看好伊波卡轉型潛力 林冠綸：因他而改變洋將配置PLG／阿提諾對新東家砍26分 林冠綸：一則以喜一則以憂