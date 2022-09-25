高雄輕軌美術館至愛河之心站履勘完成　10月可望通車

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經一天的勘查測試，共提出「營運前須改善事項」為6項，「一般注意改善事項」為10項，及「後續建議改善事項」為12項。有關「營運前須改善事項」如車站未公告票價及列車時刻資訊及月台應標示旅客等候位置等，市府即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。
高雄市副市長林欽榮指出，輕軌C21站及C21A站將與美術館園區景觀結合，透過與美術館協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色。C22聯合醫院站，是全線輕軌最緊靠醫療機構的車站，未來就醫民眾下車前往醫院門口不到十公尺，對於高齡長者或行動不便的民眾比搭乘電梯上下樓層的捷運還要方便。C24車站建築設計以客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市。此外、美術館路中華藝校前方人行天橋配合輕軌通車同步完工，提供藝校師生穿越南北校區的安全通道。今天感謝交通部及履勘委員提出各項建言與指導，市府團隊將陸續補正缺失，依既定目標，期在10月間，且待本府捷運局補正修正缺失後，仍將再送交通部核准後，擇期辦理通車試營運。讓民眾可早日享受輕軌帶來的便利性，共同參與藝術盛事。