2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄輕軌美術館至愛河之心站履勘完成　10月可望通車

▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段，交通部今(25)日南下進行履勘。（圖／記者蔡佳宏攝,2022.09.25）
▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段，交通部今(25)日南下進行履勘。（圖／記者蔡佳宏攝,2022.09.25）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-09-25 22:00:00

高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段，交通部今(25)日進行履勘，經過一整天的文件檢視、現場實地勘查及測試，結論為本次履勘列出共28項改善事項，營運前須改善事項6項完成後，再報交通部核准通車營運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段，交通部今(25)日南下進行履勘。（圖／記者蔡佳宏攝,2022.09.25）
▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段，交通部今(25)日南下進行履勘。（圖／記者蔡佳宏攝,2022.09.25）
交通部邀集國內專家學者，分成土建、機電及營運共3組計9名委員共同組成履勘小組，並研訂履勘實施計畫據以執行。本次履勘以交通部路政司司長林福山為總召集人，本次履勘演練在聯合醫院C22至龍華國小站C23單線雙向區間,列車於中華路口因遭車輛撞擊,致發生出軌,列車失去動力,旅客受傷,相關緊急應變情形，此次演練通報展現高度機動性，工作人員迅速到站排除事故，場面逼真，災防能力有目共睹。

經一天的勘查測試，共提出「營運前須改善事項」為6項，「一般注意改善事項」為10項，及「後續建議改善事項」為12項。有關「營運前須改善事項」如車站未公告票價及列車時刻資訊及月台應標示旅客等候位置等，市府即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。

高雄市副市長林欽榮指出，輕軌C21站及C21A站將與美術館園區景觀結合，透過與美術館協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色。C22聯合醫院站，是全線輕軌最緊靠醫療機構的車站，未來就醫民眾下車前往醫院門口不到十公尺，對於高齡長者或行動不便的民眾比搭乘電梯上下樓層的捷運還要方便。C24車站建築設計以客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市。此外、美術館路中華藝校前方人行天橋配合輕軌通車同步完工，提供藝校師生穿越南北校區的安全通道。今天感謝交通部及履勘委員提出各項建言與指導，市府團隊將陸續補正缺失，依既定目標，期在10月間，且待本府捷運局補正修正缺失後，仍將再送交通部核准後，擇期辦理通車試營運。讓民眾可早日享受輕軌帶來的便利性，共同參與藝術盛事。
 

永續議題發燒　經營實學講堂分享「企業的ESG使命」

太極拳交流活動　線上線下展中國傳統武術之美

陳其邁上任第3條捷運　高捷小港林園線政院拍板年底動工

鹽一市場打開屋頂亮起來　陳其邁：市場文化新生命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀