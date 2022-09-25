吳益政競總成立超人氣　二千支持者力挺喊凍蒜

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議長曾麗燕肯定吳益政問政的單純、認真、努力、專業，是議會最需要的人才，過去優質的問政成效有目共賭，今年爭取六連霸，以無黨參選，選情非常艱困，拜託大家團結，幫吳益政拉票，讓最優質的議員繼續留在市議會，訂定更多的民生法案。
高雄市前副市長葉匡時也現身稱讚吳益政是「所有議員質詢裡面，最有水準、最有見識、最有氣魄的議員。」「因為他的存在，使得高雄市議會品質提升非常多」，呼籲大家一定要走出來為吳益政拉票，讓吳益政當選六連任。
隨後，吳益政90歲的媽媽，也坐在輪椅上，為吳益政披掛彩帶。媽媽是雲林人，爸爸是台南縣將軍人，吳益政從小在屏東長大，現場，也由雲林同鄉會理事長余金龍贈送好彩頭、屏東同鄉會理事長、前立委羅志明率同鄉贈送包子與粽子，象徵「包中」，而吳益政所屬的吳氏宗親會理事長吳福海，也代表贈送蔥頭，大家都向選民推薦最優質議員吳益政。
現場吳益政也透過影片播放，來闡述他過去五屆20年改變高雄的政績，其中，改變最多的是交通，如爭取鐵路地下化、其上的綠廊道、興建腳踏車道、慢跑道，輕軌、電動公車、公共腳踏車，打造「人本交通環境」。並強調，輕軌是回應高齡化最友善的工具。
而在文化保存方面，左營、鳳山兩個眷村佔地56公頃以上，哈馬星的鐵路文化園區，也是他與地方文史工作者的努力之下，獲得保存。
在永續方面，訂定高雄市綠建築自治條例，包括綠屋頂、太陽能、側牆減熱、三米深陽台。社福方面，因應高齡化爭取的「老人電梯」與「通用廁所」，以及「通用計程車」。還有民生醫院轉型為「老人醫院」、在議會成立第一個氣候變遷小組，推動碳稅、碳中和等等。連續19個會期獲高督盟評鑑最優質議員。
現場，吳益政也輔以PPT，說明他未來四年的新任務。他提出「打造高齡友善社區」的主張，將老人照護的任務從偏遠集中式的拉回到社區、家裡。以「公有土地x公辦都更」取得土地。繼續爭取老屋保存自治條例的三讀通過，如舊市議會改建成蔦屋模式。在交通方面，爭取設置公車優先道；在環保方面，爭取「轉廢為能，再造2050循環經濟」。最後，他也爭取18歲的公民權，但吳益政強調，在此之前，是把教育辦好，讓每位年輕人都能正常發展、有健全的人格，為國家培養好的公民。