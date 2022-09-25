中職／少年阿彬再次對決老東家悍將　優質先發擱贏你一擺

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本場比賽悍將在4局下半就連打三支安打先馳得點，但是悍將的先發投手郭俊麟卻在下個半局出現亂流，先被猿隊首棒打者邱丹打出安打後，雖然連續解決兩位打者，「暴力猿打線」卻用連續的保送安打，將比數追平，郭俊麟在面對陳俊秀送出四壞保送之後，下一棒的「小胖」林泓育直接把小白球扛向左外野形成平飛安打，一口氣送回兩名跑者，將比數逆轉成3比1。
悍將的噩夢卻還沒結束，雖然在5局下半再用連三支安打，先把比數追成一分差，但是7局上半，換上連15局無失分的賴智垣，卻被「暴力猿」一波閃電4連安攻勢再得一分將比數拉開，不只中斷賴智垣的連續無失分紀錄，也讓他帶著滿壘的情況退場，但後續換上的洋投富藍戈卻提油救火，接連被敲出高飛犧牲打及接續的安打，使得猿隊瞬間把比數拉開成6比2，就此奠定勝基。
桃猿先發投手楊彬今晚對上老東家，主投7局只用93球，被打出10支安打，但是整場只掉2分，拿下本季第2勝，兩場勝投都是從老東家富邦悍將身上奪下，並且也順利再度收下單場比賽MVP。
今晚「暴力猿打線」也相當相挺新同學，包含單場3安猛打賞的外野手邱丹及近日回歸一軍的游擊手林承飛，共有4位球員打出雙安以上的表現，包含林泓育、朱育賢等重砲，都有優異的打擊表現。
富邦悍將的先發投手郭俊麟，今晚只投4.2局就用了101球，被打5支安打，雖然也送出5次三振，但也有3次保送，對他造成大傷害，失了3分，最終也無奈吞下本季第4敗。