被當成通緝犯痛毆帶回！三重男曝「心情難平復」還原現場

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黃男說他不想惹事，一直問對方你要幹嘛，「但是電光火石之間他揮拳過來，我只好抱住他，他想要把我摔倒，在僵持之間，我們兩個一起跌倒，但我壓在他的身上。我壓住他的時候一直問他『你是誰！你要幹什麼！你到底要幹什麼！』，但他卻一直罵我一直狂叫，在僵持不下之際，他的另一個身高約180公分體重約110公斤的朋友從後過來把我脖子勒住，將我勒了起來，然後兩個人一起攻擊我，但我從頭到尾只有抵擋他們的拳頭，沒有回擊」。
就在當下，黃男看到兩位穿制服的員警過來就馬上跟他們求救「但其中一人馬上把我上銬，導致我失去抵抗的能力。那兩位便衣馬上開始狂毆我，並把我壓倒在地，邊罵三字經邊狂打並一直噴辣椒水好幾分鐘。」
在毆打的過程，黃男一直大喊「你們認錯人了，我的名字是黃連順，我就住在旁邊。可惡的是旁邊的制服員警任他們兩人對我拳打腳踢凌虐好幾分鐘。等到他們發現圍觀的鄰居越來越多的時候，他們才停手，並用力拉手銬把我拉起來。（拉手銬是劇痛）我打著赤腳，被那位狂打我的便衣警察用力拉扯手銬，並跟旁邊的同事說我弄壞他5000多元的眼鏡，叫我要陪他」。
黃男接著說「回到永福派出所之後，他們把我拉到手銬區銬起來，那位狂毆我的便衣說再把他加一副腳銬，然後他一直拉扯手銬邊罵說：你不是很行嗎？之類的言語。然後偷偷用力捏我的下體，但沒有任何人來制止拉扯手銬的虐待行為。（拉扯手銬是劇痛），一直到很久之後才有有位比較年長的制服員警走過來（後來才知道他是永福派出所的所長），說帶他去廁所洗臉，我到廁所才發現我臉上流血。洗完出廁所之後，所長才問我要不要去醫院包紮，於是所長跟兩位員警帶我去三重醫院急診，我才發現原來我的傷勢這麼重，右眼角縫了四針、頭部大概有無數個傷痕，胸前腹部跟背部也有無數的傷痕，還有膝蓋腳踝也都有外傷。就像大家看到照片中的樣子」。
黃男想請教兩位毆打他的便衣警察「請問我跟你們有什麼深仇大恨，值得讓你們兩位下如此的重手對待我」，雖然他的身體已經持續好轉，但心情很難平復」，最後他也感謝所有關心他的好朋友，以及所有幫助和提供影片證據還原現場的網友，讓他感受到大家所送的溫暖「深深對你們致上12萬分的謝意」。
事後發，三重警分局說明，當天夜間巷內天色昏暗，黃姓民眾剛好朝車輛方向走去，要查緝的通緝犯具有多項刑案紀錄，有執勤安全之虞慮，且黃男不願回覆警方攔查，在員警表明身分後仍未配合，員警欲帶回駐地查證身份時，黃男便以雙手推擠拉扯抗拒，雙方拉扯一同跌倒在地致互有擦挫傷，員警遂使用強制力上銬帶回。而在派出所內確認黃男身份後立即解銬，將黃男協助就醫。
三重警分局也表示，依法受理報案，已將兩位同仁函送新北地檢署偵辦，絕不會護短。另對於同仁錯認通緝犯致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。三重分局重申，員警執法應嚴守法紀、遵照相關法令執行，本案將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。（編輯：林莞茜）