庫拉颱風估今生成！6縣市大雨　週末恐再有熱帶系統發展

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明日至週四天氣穩定，比較明顯的天氣變化將從週五慢慢出現。氣象局預估，隨著諾盧颱風穿越南海之後，目前數值模式預估南海可能還有熱帶擾動發展，週末不排除還有新的颱風生成的機率。受到熱帶擾動或颱風外圍環流帶來水氣影響，週五起東南部地區及恆春半島水氣增多有短暫陣雨，而宜蘭、花蓮也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。至於降雨情況會有多大影響，要等時間再近一點時，觀察熱帶擾動或颱風發展狀況而定，提醒民眾下週末安排活動要注意天氣變化。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，「中颱諾盧」受呂宋島地形破壞、強度略減弱，進入南海後，持續偏西移動、仍有再增強趨勢。另一「熱帶低壓」在硫磺島東南方海面，今將發展為第17號「輕颱庫拉」，向西北移動再向東北大迴轉，對台灣及日本皆無威脅。未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天起水氣漸減少，天氣好轉；北海岸及東半部多雲時晴、仍有局部短暫雨；西半部轉為晴時多雲、午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部24至33度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。
吳德榮指出，最新模擬顯示，明至下週日盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後中南部山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明起各地氣溫再略升，白天高溫回升至34至36度，日夜溫差大。（編輯：倪浩軒）