NBA／直言Curry才是當今第一人 字母哥：帶隊奪冠者最強
ESPN近期排出新的百大球員排行以「字母哥」Giannis Antetokounmpo為首，不過他本人卻不這麼認為，反而稱讚率領金州勇士奪冠的Stephen Curry才是當今王者，並直言只有冠軍球隊的當家球星，才能配得起這個稱號。
這次ESPN的排名，前3人都是新生代的好手，Antetokounmpo列位第一，其後是Nikola Jokic和Luka Doncic，Curry僅僅只排在第4而已，這也引起外界不小的爭論。
對此，Antetokounmpo展現格局和氣度，「我是世界上最強的球員之一嗎？是的。但是我是世界上最好的球員嗎？不。他要帶球隊闖過終點才行，這個人是目前是Curry，我只能等下賽季來證明。」
「在我看來贏得冠軍的人才是最強的，Curry是目前世上最強的球員，直到下一位贏家出現。」Antetokounmpo曾率領密爾瓦基公鹿在2021年奪冠，如今則嘗試在下一季重返榮耀。
而Curry聽到此話後，笑著表示，「我一直都說贏者全拿，就是聯盟的法則。上賽季公鹿奪冠時，我對Antetokounmpo也是相同的看法。所以，我感謝他的稱讚。」