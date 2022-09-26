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NBA／直言Curry才是當今第一人　字母哥：帶隊奪冠者最強

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo和勇士超級射手Stephen Curry相互對抗。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo和勇士超級射手Stephen Curry相互對抗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-26 08:14:07

ESPN近期排出新的百大球員排行以「字母哥」Giannis Antetokounmpo為首，不過他本人卻不這麼認為，反而稱讚率領金州勇士奪冠的Stephen Curry才是當今王者，並直言只有冠軍球隊的當家球星，才能配得起這個稱號。

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這次ESPN的排名，前3人都是新生代的好手，Antetokounmpo列位第一，其後是Nikola Jokic和Luka Doncic，Curry僅僅只排在第4而已，這也引起外界不小的爭論。

對此，Antetokounmpo展現格局和氣度，「我是世界上最強的球員之一嗎？是的。但是我是世界上最好的球員嗎？不。他要帶球隊闖過終點才行，這個人是目前是Curry，我只能等下賽季來證明。」

「在我看來贏得冠軍的人才是最強的，Curry是目前世上最強的球員，直到下一位贏家出現。」Antetokounmpo曾率領密爾瓦基公鹿在2021年奪冠，如今則嘗試在下一季重返榮耀。

而Curry聽到此話後，笑著表示，「我一直都說贏者全拿，就是聯盟的法則。上賽季公鹿奪冠時，我對Antetokounmpo也是相同的看法。所以，我感謝他的稱讚。」

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