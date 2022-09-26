NBA／活塞無意留「天行者」Walker　若談買斷不成將裁掉

根據《The Athletic》記者Shams Charania 報導，底特律活塞將並無長久和「天行者」Kemba Walker合作的意願，他們將會和他商量買斷合約，若不成就會直接裁掉他。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Walker在離開塞爾提克之後，逐漸退化，上賽季風光加盟紐約尼克，但結果水土不服，只打了37場例行賽就被冰，場均只有11.6分3.0籃板3.5助攻，也讓自己在市場上身價大跌。雖然目前許多球隊缺控衛，但今年已經32歲、需要大量持球、身高又矮的Walker吸引不了太多關注。他在2021年簽下的2年1790萬美元合約將在明年到期，下賽季年薪為917萬。新賽季訓練營即將開始，Walker不會參加活塞的訓練營，同時球隊陣中有正式合約的球員太多，在球季開打前必須要裁掉一名球員，所以球隊一直希望能和Walker達成買斷協議。重建中的活塞不可能貼選秀權送走Walker，如果最終雙方無法達成買斷協議，球團也可能直接裁掉他的合約。NBA／直言Curry才是當今第一人 字母哥：帶隊奪冠者最強SBL／台籃「塞內加爾幫」對決 斑霸笑稱阿巴西實力更強PLG／捍衛戴維斯本土球員權益 新北國王強硬發6點聲明PLG／三洋將還沒隨隊訓練 林冠綸談熱身賽先打預防針