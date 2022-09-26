網球／喬帥右手腕有傷丟關鍵戰　世界隊逆轉奪拉沃盃冠軍

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然而第三天世界隊展開大反撲，先是Felix Auger-Aliassime/Jack Sock以2:6、6:3、10:8擊敗Andy Murray和Matteo Berrettini的雙打；之後Djokovic也爆冷以3:6、6:7(3)不敵Aliassime，這兩場勝利拿到6點積分，讓世界隊反超比數。
最後一場賽事，Frances Tiafoe以1:6、7：:6(11)、10:8逆轉擊退Stefanos Tsitsipas，世界隊也確定以13:8的團隊積分拿下冠軍，也是他們5年來首度在拉沃盃奪冠。
賽後Djokovic坦言自己右手腕受傷，因此影響了發揮「在過去的4、5天裡，我一直在處理右手手腕的問題。情況原本已經控制住了，但昨天的兩場比賽可能又產生了影響。今天挺困難的。我無法像我希望的那樣快速或準確的擊球。這對整場比賽產生了影響。我不是在貶低對手的表現，Aliassime天發揮非常出色，發球環節好到令人難以置信，在底線也非常穩定，配得上這場胜利。」
Djokovic之後也透露接下來的計畫，在幾場ATP小比賽之後，他將目標擺在巴黎大師賽和ATP年終總決賽，「我處在一個很好的位置，冠軍排名位列第15或者第16名的位置，作為大滿貫冠軍，只要躋身前20就行了，我希望可以去打巴黎大師賽和ATP年終總決賽，並保持競爭力，所以未來幾周，我就是朝著這個方向去努力。」