大腸癌難纏又難發現！？晚期標靶合併化療縮腫瘤救命！

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如何發現息肉演變的壞蛋？認識大腸癌症狀
為什麼會有大腸癌？大腸癌的致病機轉是什麼？目前有九成的大腸癌都是由息肉（腺瘤）演變，當然有1成左右屬於新生成，但仍以息肉為大宗。既然是從息肉發展，就有機會利用大腸鏡做息肉切除，能有效減少後續進展成腫瘤風險，因此早期發現相當重要！
至於大腸癌早期有什麼症狀能警覺？新光醫院大腸直腸肛門科主任洪宗義醫師表示，大腸癌的症狀取決於腫瘤生長位置，越靠近遠端位置會越明顯，通常以血便、解便習慣改變等症狀為主，特別是左側靠近肛門，症狀會較右側明顯；而右側發現時大多都已有明顯腫瘤，或是出現嚴重貧血才會就醫。總結來說，出現相關症狀多是步入中、晚期；這也是大腸癌確診普遍屬於晚期的原因。
洪宗義醫師也分享，解血便是民眾最容易警覺的症狀之一，其中最麻煩的是肛門流血經常被誤解是痔瘡所致而延誤就醫，或是肚子不適、悶脹感容易被忽略。提醒出現下列症狀，務必盡速就醫：
・大便中有血
・大便中有黏液
・排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）
・大便變細小
・經常性腹瀉或便秘
・體重減輕
・貧血
・腫瘤較大，可觸摸到腫塊
大腸癌來勢洶洶如何防？45歲開始定期關心大腸健康
近年因為國人飲食西化以及生活習慣改變，特別是飲食精緻化，愛吃加工食品、高糖飲食佔了很大的原因，其他像是運動、活動量減少，都是讓大腸癌有機可趁、且有年輕化趨勢的關鍵！
到了一定年齡，就算沒有症狀，也要開始關心大腸的健康，定期做篩檢！目前糞便潛血檢查是從50歲開始補助，但因為國人飲食及生活習慣改變；也有專家建議提早至45歲開始做相關檢查。此外，家族性遺傳需要更加小心，務必與醫師討論篩檢時間。
大腸癌不再聞之色變！標靶合併化療突破瓶頸
大腸癌在早年缺乏有效藥物及手術方式限制，導致晚期存活率僅剩1-2%，直到近年有良好的化療及標靶藥物問世，再加上手術方式改良，突破傳統治療瓶頸。目前國內大腸癌存活率已有顯著改善，第一期的五年存活率是92%；第二期83%；第三期68%；第四期則增加至15%。
目前各期數治療仍以手術切除為第一考量，一旦進展至無法手術切除，則需接受化療輔助，甚至搭配標靶藥物等合併治療；約有10-20%的患者原先是無法接受手術，透過合適藥物治療，能有效縮小腫瘤，進而接受手術，大大提升預後。
治療前先基因檢測！更能達到個人精準化治療
大腸癌在治療前需先檢測RAS基因突變，針對RAS突變或原生型進行治療策略制定；RAS屬於原生型使用表皮生長因子受體單株抗體標靶治療合併化療，可顯著降低疾病惡化，有機會讓無法手術切除的患者，增加手術可能性。
洪宗義醫師說明，與其他標靶藥物不同的是，表皮生長因子受體單株標靶藥物不僅能有效控制病情，甚至有機會讓腫瘤縮小，除了讓無法手術者有機會切除；腫瘤縮小也可讓期數往前推移、惡化機會降低。和以往第四期10-12個月的存活期相比，透過單株抗體標靶藥物合併化療已能突破兩年以上，甚至達到三年的存活。希望健保能增加給付時間，為更多晚期大腸癌病患帶來更多福音！
定期篩檢是「腸」識！及早接受正規治療擊退大腸癌
此外，洪宗義醫師也感嘆，近兩年受疫情影響，導致許多民眾不敢就醫，讓疾病更加進展，以大腸癌為例，第四期就多了約10-20%的患者。國健署數據也顯示，今年大腸癌確診人數雖然比去年還少，但代表有許多未揪出的黑數。呼籲民眾，有必要篩檢或是有症狀時，還是要及早就醫！
當然，除了定期篩檢、早期發現，接受正規治療也相當重要！現在坊間流傳的傳統醫療或偏方皆沒有明確療效證據，洪宗義醫師提醒，在不影響身體健康狀況，另外一邊能當做心靈慰藉，但正規治療是不能放棄的。最後呼籲民眾，現在治療選項已進展相當多元，確診即是晚期的大腸癌患者千萬不要灰心，現在RAS基因檢測也有納入健保給付，可讓治療藥物的選擇與預後評估更準確，遵循醫囑積極治療，擊退大腸癌不再困難！
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