貴州寧夏疫情續處高位　中國專家倡疫苗少量多次

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其中新增本土確診235例，主要包括貴州154例、四川35例、黑龍江16例、西藏9例等。另本土無症狀感染597例，主要為寧夏184例、黑龍江141例、貴州97例、西藏89例等。
25日疫情發展以貴州、寧夏及黑龍江疫情繼續處於高位。
其中貴州省貴陽及畢節兩市確診病例較多，分別為86例及67例，貴陽已實行分區分級分類管控以防堵疫情，另畢節市則對4名幹部問責，指在疫情防控工作中履職不力。
寧夏省當局24日表示，本輪疫情以中寧為主、由枸杞交易市場外溢傳播，感染來源尚不明確，但同空間暴露史明顯，且病毒測序為Omicron變異株BA.5.2和BA.2.76雙病毒株並存。
黑龍江省佳木斯市、黑河市、大興安嶺地區近期接連發生本土疫情，全省整體疫情防控形勢嚴峻複雜。
前中國疾控中心主任、中國科學院院士高福24日在上海一場活動針對民眾未來是否需要持續接種疫苗的問題建議，可以少量多次，間隔一定時間。
高福表示疫苗接種應遵循「少量多次」，並把病毒識別比喻為「認人」，兩個認識的人，10年不見，再見面可能就認不出了，而如果半年見一次面，再見到就不會陌生。打疫苗就像是隔一段時間讓免疫系統認一認病毒的樣子，所以少量多次是比較好的策略。
此外，臨近中國十一國慶假期，北京、深圳、上海、南京、福州多地的疾控部門先後發布出行提示說，因人員流動增加，疫情傳播的風險增大，倡導市民就地過節。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110926