周玉蔻再喊「投給陳就是投給我」　陳時中：不做評論

資深媒體人周玉蔻今（26）日於廣播節目中再提自己愛民進黨台北市長參選人陳時中，就有如愛總統蔡英文、副總統賴清德，對此陳時中表示不做這樣的評論，無論男女有人支持都很高興，在社會團體中每個人都有比較喜歡的人，認為那種愛是廣泛的愛、大愛的表現，就像聯電前董事長曹興誠也公開支持他，就不會被別人做不當的解讀，不必特別的延伸。
周玉蔻今日於節目上再提，自己愛陳時中就像是愛蔡英文與賴清德，再提「投給陳時中就是投給周玉蔻」；媒體提問時問陳時中是加分或減分，陳時中表示，自己不做這樣的評論，無論男女有人願意支持都很高興，那種愛是廣泛的愛，大愛的表現，就像曹興誠也曾公開支持他，就不會被當作不當的解讀，所以不必特別去延伸。
媒體追問外界評論周是背後靈，陳時中說，不會把對他有友善的人當作背後靈，大家都是互相尊重，自己也因尊重每個人，不會為了自己選情好，就刻意去切割某一些人，這都是沒有意義的事情。
陳時中強調，自己沒有要切割，否則要去切割《聯合報》、《自由時報》，這都沒有必要，大家都是獨立的個體，有獨立的意識，互相尊重就好。
另對於張淑娟遭爆是「晶華緋聞案」女主角，張今日將赴北檢提告，陳時中回應，讓法律來澄清相關事情，也是一件好事情，這樣就不會各說各話、傷及無辜，這都不是好事。