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便便浮水面沖不下去超尷尬！　專家揭「便便漂浮的2大秘密」可能是健康疾病

便便浮水面沖不下去超尷尬！　專家揭「便便漂浮的2大秘密」可能是健康疾病
便便浮水面沖不下去超尷尬！　專家揭「便便漂浮的2大秘密」可能是健康疾病

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-26 11:30:43

想像剛交往的男友初次邀請你去他家做客，你找出自認最得體的裙子，想給對方父母留下好印象。簡單寒暄後，忽然感覺肚子一陣絞痛。你不好意思地說想上厠所，在幾番使勁後，終於清空腸胃，你不由得抱怨昨夜的麻辣鍋實在太豐盛，你吃太多了。

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這時你舒坦地站起來，卻驚異地發現——便便居然頑強地浮在水面、沖不下去，試了好幾次，最終小聲敲門請男友進來幫忙善後，你尷尬地想挖一個地洞，把自己塞進去。國外就有腸胃病專家指出，漂浮的便便可看出身體的健康狀況。

▲ 腸胃病專家指出，漂浮便便可看出身體健康狀況。（示意圖／Pixabay）

「便便浮水面」是什麼毛病？

根據外媒Insider報導，人類的糞便含有未完全消化的食物、脂肪、水分、死去的細胞和細菌。一般而言，糞便進入馬桶後會順勢下沉，因為糞便比水的密度更大。糞便的密度低於水就會漂浮，這也是正常的，主要是糞便中的氣體含量偏高，可能是飲食中的纖維。但若持續拉出漂浮的糞便，就要當心了，這代表糞便內脂肪含量過高，可能是嚴重疾病的症狀。

 

便便漂浮的2大原因

一、糞便含有氣體

若腸道氣體過多，就可能在大便時排出氣體，導致漂浮現象。氣體可能來自膳食纖維，例如全穀物、莓果類、麥片、胡蘿蔔、芹菜、奇亞籽等高纖維食物。其他原因例如腸道細菌感染、麩質或乳糖不耐受、腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）患者，都有可能排出漂浮的便便。

Pixabay
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▲ 漂浮的便便帶有氣體，而氣體來自膳食纖維。（示意圖／Pixabay）

二、糞便脂肪含量偏高

判斷糞便是否含有過多脂肪的方法，就是觀察排便後，馬桶水面是否留有一層油漬。糞便也會呈不尋常的淡黃色、白色或灰色，伴隨一股惡臭。

哥倫比亞大學胃腸病學家丹尼爾（Dr. Daniel Freedberg）教授指出，「糞便漂浮的原因可能是脂肪含量偏高，主要由疾病引起，導致腸道內的脂肪吸收不良，會引起這種現象的疾病包括胰腺疾病、乳糜瀉等腸道疾病、小腸細菌過度生長等細菌感染」。糞便內的脂肪也可能是消化不良，主要是缺乏足夠的酶和膽汁。

 

健康的排便是怎樣的？

正常的糞便，進入水裏會下沉，是健康的長條形狀。若糞便呈現不尋常的灰白色、綠色、惡臭味，或是看到鮮紅的血液，最好去掛腸胃科，及時求醫。

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