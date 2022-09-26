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月經顏色越深越要當心！ 「經血呈紫色」竟可能是荷爾蒙失調

月經顏色越深越要當心！ 「經血呈紫色」竟可能是荷爾蒙失調
月經顏色越深越要當心！ 「經血呈紫色」竟可能是荷爾蒙失調

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-26 11:30:43

自女性的初次來潮起，直至更年期停經，月經是所有女性一生中不可忽視的課題。然而很多人不知道的是，女生的月事即使準時報到，也不一定代表身體健康。量太大、量太少、出現血塊、經血顔色及濃稠度不對勁，都十分讓人困擾。國外有醫師指出「經血的顏色」可大致推斷出身體狀況，鮮紅或暗紅色為正常，但也有的經血會呈現出紫色、深褐色、黑色等等，女性每月應觀察自己月經的狀況，不可掉以輕心。

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▲ 女性每月應觀察自己月經的狀況，不可掉以輕心。（示意圖／Pixabay）

經血從何而來？

根據外媒Health Digest報導，女性的卵巢內本有數百萬枚未成熟的卵子，在踏入青春期後，荷爾蒙的促使每月數十枚卵子開始成長，但一般每次只會有一枚卵子成熟，並排出子宮，為受孕做準備。若無受孕，則增厚的子宮內膜自動剝落，受到內膜細胞中的纖溶酶等成分溶解，而產生經血。若纖溶酶等成分的量分泌不足，有時會以塊狀的形式排出。

 

監測經血顏色可判斷身體狀況

有些女生有在APP裏面記錄月經週期的好習慣，而監測經血的顏色、分量及氣味同樣重要，因爲女生可以由此大致判斷自己的健康狀況，和是否需要求醫。鮮紅或暗紅色的經血是正常的，若經血呈紫色、暗紫色，甚至黑色，也無需過於擔心。有健康專家揭露，暗紫色經血可能是因爲你正處於月經週期的第一天，或是最後一天，通常這時候的經血顔色會比較深、比較濃稠，可能伴隨著血塊或分泌物。

Pixabay
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▲ 經血呈紫色可能預示月經週期開始或結束，或是荷爾蒙失調。（示意圖／Pixabay）

在另一種情況下，經血可能呈紫色，那就是荷爾蒙失調。暗紫色經血可能預示著女性的雌激素水平過高。高雌激素的其他症狀包括腹脹、感覺疲勞、乳房脹痛、經前期綜合徵（Premenstrual Syndrome，簡稱PMS）症狀、月經不調等。改善生活方式有助降低雌激素水平，例如健康飲食、減輕壓力和保證充足睡眠等因素，都能保持荷爾蒙平衡。若月經不調或經血顔色異常持續好幾個月，建議諮詢婦科醫生，以獲得最準確的診斷和治療。

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