胃食道逆流怎麼辦？　掌握三招遠離腸胃不適

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衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，前述大學生的問題是胃食道逆流，是一般門診常見到的疾病，通常在胸骨後側有灼熱感為最主要表現。發病的原因是因為下食道括約肌（LES）過多或暫時性放鬆造成胃酸逆流，造成胃中內容物向上逆流至食道、肺、或口咽部而成的症狀。台灣的盛行率約15%-25%左右，一般與體重過重、進食高油脂食物進食、抽菸較為有關。
胃食道逆流兩大症狀，你中了嗎？
賴博政醫師說明胃食道逆流有兩大症狀：
1、 胸骨後側灼熱感：因為下食道括約肌鬆弛、食道蠕動作用障礙，少部分的食團無法順利吞嚥，也些未被口水中和掉的食團便會上流至食道及咽中，經由刺激後造成胸口後側灼熱感。
2、 口中酸水上逆：因為酸水過多，通常在進食完後30-60分鐘後明顯加重，或是飲食完後並無好好休息，等待消化，便做些彎腰、平躺等改變姿勢都會造成症狀誘發。
此外，還有一些不典型的症狀，如胸痛、吞嚥吞難、喉炎、肺炎、口水多、打嗝、反覆咳嗽、耳鳴等，都是胃食道逆流可能造成的症狀，疾病表現複雜多樣，若遷延多時才去就診，長時間下來有可能導致癌變。
中醫如何看待胃食道逆流呢？
賴博政醫師說明，中醫古籍常提到「噯氣」，或「吐酸」、「吞酸」，都泛指現今所提到胃食道逆流。《內經》提到諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱…熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢”。說明胃食道逆流是因為脾胃虛弱為本，感受邪氣、飲食過量、情緒起伏造成氣上逆，伴有酸水上擾的現象，一般與脾、胃、肝有關，病情拖得越久更有可能造成寒熱錯雜的現象。
掌握三招，緩解胃中不適
胃食道逆流除了用在醫師指示下用藥物及針灸治療外，平時的習慣養成也很重要，兩者並用才有可能達到相輔相成的效果，賴博政醫師分享平日就能做到的三招，遠離腸胃不適。
1. 良好飲食習慣：三餐以定時定量為原則，少量多餐，細嚼慢嚥，使食物在口中分解較小的食團，減少胃部的負擔。
2. 地雷食物不要碰：一般來說高納、高油脂的食物會影響胃部排空，像是 咖啡、濃茶、堅果類、柑橘類、檸檬、鳳梨等食物少碰為妙。
3. 控制體重：通常胃食道逆流的患者體重都過重，因為過重造成腹部壓力較大，影響胃部正常消化。如果有抽菸習慣應戒除，並多運動，抒發生活壓力，減少胃食道逆流發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55224
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