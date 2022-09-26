新北市萬金石馬拉松　9月26到10/31報名登記

2023新北市萬金石馬拉松今(26)日中午12時起開放報名登記，賽事在明年3月19日開跑。新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同出席賽事報名啟動記者會，宣示2023年萬金石以申請世界田徑總會金標籤認證及國際責任運動標章為目標，將成為亞洲首場綠色認證金標賽事，並在現場邀請所有賽事夥伴，共同實踐「責任運動」的精神，為環境永續盡一份心力。





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