要睡了還在玩手機？　研究證實：手機藍光影響睡眠質量！青少年危害更大

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根據外媒Health Day的報導，澳大利亞一家睡眠科學公司關注到了這種現象，負責人麥克爾（Michael Gradisar）指出：「他們中的很多人都嘗試睡前不使用電子產品，但是沒有作用。」
此前不少研究揭示電子產品對睡眠的影響，但他們忽略了時下最流行的——不是某樣產品，而是手機裡的應用程式（App）。麥克爾的研究團隊發現，有些特定的應用程序確實會對睡眠造成影響，是人們應該避免的。
第一種，是影片分享平台。「許多人提到，他們會入睡前刷影片，因為這很有趣，但又不會過度刺激。」麥克爾詢問了700多名12至18歲的青少年，調查他們在電子產品的時間頻率，包括手機、遊戲機和電視，以及睡前常用的應用程序，最終發現影片分享平台最影響睡眠。
青少年每花15分鐘刷影片，睡少於7小時的機率就會增加24%；玩遊戲機也與睡眠不足相關。有趣的是，看電視反而更容易早睡，因為看電視只是坐在前面看；而手機應用程式、遊戲機強調「互動」。
在床上使用手機、筆記本電腦、平板電腦和觀看影片半小時，都可能使熄燈時間推遲7至13分鐘。「刷影片因為非常容易，看完一個再點另一個。」研究表明即使是深夜用平板寫作業，也可能是有害的。
相比刷影片，經常用網路電視服務看電視劇，也很容易導致白天困倦，這是第二種容易造成睡眠問題的應用程式。
麥克爾認為，並非所有睡前使用的電子產品，對青少年都是有害的。實際上，父母也可以把這些警惕應用到自己身上。「我們經常建議人們在睡前，自己觀察、做實驗，你需要找到一些令人愉快的事物。使用電子產品也沒關係，只要它能令你放鬆就好，但也要注意它是否會控制你的睡覺時間。」
青春期的孩子，由於身體的變化，他們通常睡得很晚，往往醒得也很晚。晚上9點以後，手機發出的藍光，會使他們的睡眠階段被推遲得更久。「青少年由於生理因素，晝夜節律已經是偏晚的，現在再加上一個環境因素，就會變得更糟糕。」
對成年人來說，每晚須睡7到8個小時；18歲以下的青少年則需要8到10小時，並且需要是持續的睡眠。手機對睡眠產生的影響，可以是不同的，你可以打遊戲，或用輔導應用程式進行冥想，然而青少年對此卻面臨著一系列的挑戰，「絕大多數高中生，12至18歲這個年齡段的青少年，他們都沒有得到足夠的睡眠。」
如果青少年在午夜時分達到最佳疲勞狀態，他們仍然需要一段時間才能入睡，睡前玩手機會使他們錯過獲得深度睡眠的黃金時機。專家解釋：「有了深度睡眠，他們醒來才能夠有效地管理自己的情緒，保持積極等，睡眠不足是會造成短期和長期後果的。」
對此，專家建議父母可以在晚上和孩子進行一些健康的放鬆活動，如一起閱讀、呼吸練習或只是聊天。「生活非常忙碌，若有段時間能讓你們離開螢幕，你們可以聊聊自己一天中的趣聞，不僅有益於心理健康，對睡眠也有好處。」
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