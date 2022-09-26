跌幅擴大！台股午盤跌逾300點　航運股重摔

美股23日4大指數持續重挫，連帶亞股普遍走弱，台北股市今（26）日也大受打擊，早盤灌破萬四，午盤下跌317點，來到13800.83點，跌幅2.25%，權值股台積電午盤跌8元至447元，其他電子股也綠油油，其中，晶圓二哥聯電甚至跌超過2.5%。傳產股方面，鋼鐵及營建類股指數下挫逾2%，航運類股更重挫逾4%，其中，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海重摔5到7%。
美股23日4大指數全面收黑，其中，道瓊指數跌破3萬點關卡，收在29590.41點，費半指數收在2408.895點，創2020年11月來新低。亞股今日普遍走弱，台北股市也跟著摔，早盤灌破萬四，午盤跌更深，下跌291點，來到13827.08點，跌幅2.06%。權值股台積電早盤一度下跌12元，午盤收斂跌8元至447元。
晶圓二哥聯電跌超過2.5%，股王大立光、股后信驊、鴻海、聯發科紛紛走跌1至6%，影響電子類股指數一度下挫逾2.2%。
傳產股方面，鋼鐵及營建類股指數下挫逾2%，航運類股更重挫逾4%，其中，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海重摔5到7%，華航與長榮航也跌2至5%左右。
今日逆勢抗跌族群包含車用、充電樁、綠能、內需、觀光、安控等族群，其中，車用的正峰新強攻漲停，觀光的亞都強漲約6.6%，寶雅上漲5.08%，樂事綠能上漲4.66％，昇銳漲逾3%，遠雄、上緯投控、精英漲逾2%。