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登高一呼全民國防　曹興誠：其實很多企業家私訊說「讚」

▲前聯電董事長曹興誠（圖中）受邀參與座談，席間他透露這次他捐款贊助全民國防，很多企業家私底下都說「讚」。（圖／擷取自昶昶直播）
▲前聯電董事長曹興誠（圖中）受邀參與座談，席間他透露這次他捐款贊助全民國防，很多企業家私底下都說「讚」。（圖／擷取自昶昶直播）

記者許家禎／台北報導

2022-09-26 11:59:152022-09-26 12:02:37

前聯電董事長曹興誠之前宣布要贊助6億元給黑熊學院抗中保台，今（26）日曹興誠受邀立委林昶佐參與新世代參政青年座談活動。會上面對提問，企業界如何在全民國防中扮演重要角色？曹興誠透露，其實他這次捐款贊助，私底下有很多企業家跟他說「讚」。他說，很多企業家認為賺錢最重要，但他強調，做人不唯利是圖，還說錢到某個程度其實邊際效應很低，他說他現在捐了錢出來很快活、很快樂，對企業喊話「有捨就有得啦」！

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今年初烏俄戰爭爆發，及8月初裴洛西來台後中國升高對談的文攻武嚇，我國的國防以及民防開始在國內外受到熱烈討論。這次「曹興誠與新世代參政青年」直播以民防為核心，邀請來自不同世代、不同崗位的人共同討論。包括黑熊學院共同創辦人沈柏洋主持，立委林昶佐、前立委陳柏惟、北市議員林亮君、黑潮城市發展協會理事長吳崢等人與談，邀請大力贊助台灣民防事務的聯電創辦人曹興誠與談。

曹興誠表示，最近自己接受許多專訪，許多外媒問他「為什麼要用自己的錢，國防不是政府來做的嗎？」他回答因為沒有急迫性，政府就不會馬上提出來，但他強調，其實現在已經在「戰時」了，因為認知戰、宣傳戰、心理戰已經很多年了，而我們為什麼要團結、抵抗中國？他認為不是統獨的問題，而是善跟惡的戰爭，是文明對上野蠻。

曹興誠指出，這次選舉決定你我是不是變成烏克蘭，要問大家投的候選人願不願意保護台灣，之前大家討論的「不投降承諾書」其實很弱，因為不投降可以躲起來，候選人應該要說「我跟我的職位共存亡」，要有這個決心才可以投給他。另外，他提到柯文哲說兩岸一家親？他說人家都已經侵門踏戶了！呼籲大家把台灣保住，投下對的人。

另外，席間有人提問，企業該如何做？如何支持全民防衛？曹興誠表示，「很多企業認為賺錢最重要，但事實上，你（企業）要做文明人還是野蠻人？」他強調，做人不唯利是圖，還說錢到某個程度其實邊際效應很低，他說他現在捐了錢出來很快活、很快樂，對企業喊話「有捨就有得啦」。

曹興誠表示，企業之間有併購，雙方是用條件談的，然後由董事、股東來投票，因此他當年提出公投和平統一，那現在為什麼不談了？因為他看到香港的例子，看到中國野蠻流氓的一面。他說，企業在中國經營是與虎謀皮，「是在黑道大哥底下賺錢，你是誰啊？賺了錢被沒收、根本沒有法治」。而曹也透露，這次他登高一呼捐款贊助全民國防，其實有很多企業家私底下跟他說「讚」，他再度呼籲企業界、企業家，「剩餘時間要活出人樣」。

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