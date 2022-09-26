柯文哲任內最後一代嗡嗡包亮相！3500個26日下午開放登記

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藍世聰表示，民政局就是抱著以「最終包」的方式來製作今年的嗡嗡包，當然也希望下一任市長能夠維持發行嗡嗡包的傳統，但現階段就是把第8代嗡嗡包做為最終包，發揮最大創意跟民間公司聯名發行，希望大家會喜歡。
而以往嗡嗡包都採取線上登記、現場領取的方式進行，不僅很多民眾以黃牛手法再放到網路上販售，也造成民眾抱怨「為何嗡嗡包不能用買的？」對此藍世聰也解釋，政府機關若在行銷上牽涉到買賣行為，都會有法令上的問題，因此今年在與民間業者聯合發表的情況下，也授權業者能夠在改色但不變更設計的情況下自行發售，不僅讓民眾可以買到樣式一樣的嗡嗡包，也可以與現場領取的有所區別。
現場媒體也追問，上一代嗡嗡包找來時任副市長黃珊珊擔任代言人，今年為何沒有延續？對此藍世聰解釋，政府活動還是希望能夠避免讓人家覺得是競選活動，所以我們就希望不要把競選活動，或者讓人家覺得是競選活動的東西帶進來，免得嗡嗡包的發行被模糊。
針對嗡嗡包的領取方式，民政局方面強調，延續防疫新生活，仍舊以「線上登記抽籤、現場領取」方式發送，民眾可於9月26日下午2時起至10月3日中午12時前，透過下載「台北通App」並加入會員進行登記，或從活動登記網頁以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行登記，期間內完成登記作業即可參加抽籤，主辦單位將電腦隨機抽出3,500名幸運兒，中獎名單將於10月5日上午10時公佈於民政局官網及台北通活動訊息，同時以手機簡訊及電子郵件通知，中獎者請國慶當日持「台北通App」、「身分證」及「中獎通知訊息」，由本人親至現場参加國慶活動後，即可兌換領取最新代嗡嗡包。
至於業者販售的部分，民政局說明，聯名品牌將採取限量預購販售「同款式、2種獨家配色」的嗡嗡包，想要購入的民眾可於9月26日至10月11日至蘑菇MOGU官網及PINKO官網預購，預購期間享免運優惠，預計10月19日前宅配出貨，同日10月19日蘑菇直營門市及線上官網將限量販售，數量有限，預購售完為止。