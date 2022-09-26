九月大男嬰確診引發猛爆性心肌炎　台中榮總緊急搶救！

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，事情並未就此落幕，台中榮民總醫院表示，兩個多月後（九月下旬），該男嬰因出現咳嗽及流鼻涕水等症狀，經檢查再度確診新冠病毒且CT值僅15。符合疾病管制署重複感染定義：在第一次感染超過一個月以上出現新的症狀且CT值小於27。所以他是符合重複感染的定義。此男嬰重複感染的原因不明，可能跟男嬰剛大病初癒或個人的體質有關。
新冠肺炎引發猛爆性心肌炎 孩童、老人需注意
根據今年六月英國的統計，兒童發生新冠重複感染的情況，成人約0.73%，兒童比成人重複感染的機會少一些，約0.68%，小於五歲的孩童更少重複感染，約0.2 %左右。目前已知重複感染的孩童重症及死亡率不會比初次感染高，且重複感染的孩童大多有潛在疾病，約七成左右。台中榮民總醫院表示，以這個病童來講，得到新冠病毒感染造成猛爆性心肌炎又重複感染，根據美國疾病管制署的統計，新冠病毒引起的心肌炎大約萬分之一，造成猛爆性心肌炎可能更少，約百萬分之一，算起來的機會可能是億萬分之一，是非常罕見的情況。
台中榮民總醫院提到，新冠病毒引起造成猛爆性心肌炎，通常相對好發在小於16歲的孩童及75歲以上的年長族群，且孩童確診新冠肺炎病毒造成的心肌炎，會比一般病毒心肌炎高約36倍左右。
兒童防疫733 「7大警訊、3高危險群、3大防護」
台中榮民總醫院補充說明，在醫療照顧方面，因當下小朋友必須被隔離，所以在照顧上有面臨幾個問題，包括醫護人員須著裝隔離衣進去照顧他；另因隔離的關係，父母親也沒辦法進去探望他們的小孩子，所以台中榮民總醫院就幫父母親準備一個視訊，讓父母親可以透過視訊跟小朋友加油打氣，希望他能夠即早的恢復健康。
除此之外，台中榮民總醫院也發明了一個「733」的口號，「兒童防疫733 ，大家都心安」。所謂的7即為7大警訊症狀，包括持續的發高燒、意識不佳、呼吸困難或呼吸急促、胸痛胸悶、四肢冰冷或膚色蒼白發紺、抽搐及腹痛、嘔吐等現象；3則是3個高危險族群，包括有潛在疾病、小於一歲及未施打疫苗的孩童；最後，要做好3大防護，如戴口罩、勤洗手、打疫苗，對此，台中榮民總醫院也再次強調了民眾打疫苗的重要性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55221
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw