若國內疫情穩定可控　蘇貞昌：半個月後國境更開放

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指揮中心指出，上週入境採檢陽性率持平，整體採檢陽性率為3.43%，從本週四（29日）起，將調升入境入境總量為每週6萬人、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫3+4全程一人一室，將隨時關注盤整防疫量能並精進通關動線。
蘇貞昌指出，29日即將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，國境將朝向更開放的目標前進，面對政策調整而產生的制度變化，蘇貞昌也請指揮中心與交通部預先宣導，並持續與地方政府溝通協調，事前做好相關盤點及準備。
針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.6%，第2劑為87.5%，第3劑為73.1%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.4%，第4劑施打率則為10.5%，累積施打已超過6,156萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導鼓勵民眾接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。