湯詠瑜化身魷魚絲姊姊　強調「親子婦幼政策」重要性

湯詠瑜期望未來進入議會，可以和市府團隊一起針對孩子的教育做努力，因為在她心中高雄可以更好，其中打造健全的生活環境就是其中一個目標。
為了提升親子教育環境，湯詠瑜提出五點實質的政策，她認為首要的項目就是「增加公托」，如此才能「照顧幼兒平安長大、打造一個友善育兒的城市」，因目前高雄38個行政區儘管已有依照年齡、人數需求建置公共托嬰中心，但仍不足以減輕家長負擔，因此「持續推動」增加高雄市公托數量，才可能讓高雄落實友善育兒環境。
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第三項實質政策則為「鼓勵男性勞工請育嬰假」，此點能讓雙薪家庭，因育兒問題需協調一人請育嬰假的狀況改善！此點就高雄市男性請育嬰假比例低於女性即可觀察出現況，民國108年男性公務員只有30人申請育嬰假僅佔比約百分之7；儘管後來109年後略有上升，但到了110年男性公務員申請育嬰假的佔比仍只有近百分之14，與女性請育嬰假比例始終維持百分之85以上相去甚遠。正因如此，詠瑜希望市府能在政策上多鼓勵男性請育嬰假並額外增加男性請假的補貼，亦或是對於無自用住宅的小家庭，市府能夠考慮在夫妻申請社會住宅時給予加分。
第四項政策則為「校園推動數位公民素養」，由於現代孩子日常生活交友圈除了校園內的同儕外，更於平日大量的接觸網路世界，但網路世界危機四伏，線上交友更是造成孩子、青少年遭拐騙、落入色情陷阱的媒介，因此詠瑜認為在校推動數位公民素養，推廣孩子提早認知「保護個資」的重要性，是自小就該培養起來的「網路使用生活須知」。
至於湯詠瑜提升親子教育的最後一項政策則是「促進孩子本身的思辨、獨立思考、資訊判讀的能力」，由於近年來詐騙案件層出不窮，無論投資、交友或者找工作都有各式各樣的詐騙陷阱，因此詠瑜希望未來的教育制度能連結辯論社團、思辨講座、提早讓孩子培養思辨、判斷資訊真偽的能力。擁有台美雙律師背景的湯詠瑜表示「今年年底18歲公民權複決」就是最好的例子，未來身為民意代表期盼能提供孩子足夠的資訊、培育思辨觀念，讓他們遠離詐騙陷阱外，更能提早決定自己的未來。