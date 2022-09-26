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電子發票載具歸戶設定！簡單「3步驟」搞定還能幫忙對獎

▲雲端或是跨境消費結帳後發送出過來電子發票，可以歸戶在財政部的電子發票平台上，相當方便。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲雲端或是跨境消費結帳後發送出過來電子發票，可以歸戶在財政部的電子發票平台上，相當方便。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-26 14:47:56

近期發票開獎，有人可能憑著一張發票瞬間成為千萬特別獎幸運兒！不過想要抱回大獎，日常最好做好發票收納不可少，尤其近年很多都是雲端或是跨境消費，結帳後發送出過來電子發票，可以歸戶在財政部的電子發票平台上，同時還提供動對獎功能，相當方便。科技網站蘋果仁在平台上分享將iCloud 或是 App Store 消費的電子發票歸戶3步驟，照著做以後發票不用擔心遺失，還不用自己對獎，實在有夠方便。

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首先登入財政部電子發票整合服務平台，以消費者的身份登入系統去完成電子發票歸戶的設定，在上方選單選擇「手機條碼專區」，於子選單中點選「歸戶設定」的「其他載具歸戶」在「載具類型」選擇「跨境電商電子郵件載具」，「電子信箱」欄位輸入 Apple ID 的電子信箱。接著完成一次性密碼的驗證，填寫正確的圖形驗證碼就可以送出。新增完成以後，你就會在歸戶載具的清單裡面看到多了一項「跨境電商電子郵件載具」的資料。

如果同時有Google Play、Uber等跨境電商電子發票要歸戶，就是再繼續新增其他筆的「跨境電商電子郵件載具」，然後在「電子郵件」的欄位上輸入交易時所使用帳號下留存的電子郵件。

▲歸戶設定。（圖／翻攝官網）
▲歸戶設定完成後，就可以在每一期的發票開獎時自動對獎。（圖／翻攝官網）

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