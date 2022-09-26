長者「肌少症」恐失能　及早評估降風險

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柳營奇美醫院表示，在肌肉質量方面，可利用雙能量X射線吸收儀（Dual energy X-ray Absorptiometry, DXA）進行肌肉量的量測，即可測得四肢骨骼肌量，再除以身高平方，此方法在流行病學上被多數研究者採用並依循使用。另外，也利用ACCUNIQ BC720身體組成分析儀，與DXA一樣都有良好的準確性，為民眾提升更簡易且實惠的另一選擇。
另外，在肌肉強度方面， Jamar dynamometer電子式握力器亦能精確判別肌肉強力高低。在體能表現方面，使用簡易身體表現功能量表（SPPB）來判別，其包含項目有平衡測試、四公尺步行時間及五次坐站時間。綜合以上三大項評估結果來確診肌少症。
對抗肌少症 運動訓練融入生活
柳營奇美醫院提到，對抗肌少症最有效及自然的方法就是運動及飲食。運動能有效增加肌肉質量及強度，建議可諮詢治療師，針對上下肢或軀幹的肌肉量不足做運動處方，依據個人的疾病及體能做客製化的細節調整，將運動訓練融入日常生活的活動中，才能安全又有效地對抗肌少症。
均衡飲食搭配足夠熱量 預防跌倒、維持肌肉健康
飲食方面，以均衡飲食搭配足夠熱量，其中必須具備優質蛋白質的元素，例如：雞肉、魚肉、鮮奶、豆腐、雞蛋等，最好蛋白質平均分配於三餐，每餐以一掌心的量為原則，就能預防肌肉的流失；若要增加肌肉質量，可每週2~3次負重運動，每天運動至少30分鐘加上日曬15分鐘，運動後30~60分鐘內補充醣類及蛋白質等方式。
維持良好的生活品質，肌肉的健康及預防跌倒是不可或缺的，因此，定期接受肌肉質量檢測，評估肌少症風險，才能恣意享受人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55204
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