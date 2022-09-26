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拓印尼市場　港務公司、釜山港灣公社轉投資公司簽署MOU

▲臺印公司總經理吳大維(左5)與PT.PLC公司監事崔俊赫(右4)於泗水代表簽署MOU。（圖／港務公司提供）
▲臺印公司總經理吳大維(左5)與PT.PLC公司監事崔俊赫(右4)於泗水代表簽署MOU。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-26 14:58:31

臺灣港務公司首間海外投資事業臺印貨櫃倉儲物流（股）公司（臺印公司）近年來積極佈局印尼市場，於今（2022）年9月與韓國釜山港灣公社轉投資之PT. PLC公司簽署合作意向書，未來雙方將一起攜手合作，開拓印尼貨櫃碼頭營運、貨櫃堆場及倉儲物流業務等，提供臺灣及韓國企業在印尼有更好的物流服務。

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為響應政府新南向政策及看好東南亞市場的經濟發展，由臺灣港務股份公司、陽明海運公司及印尼當地相關業者107年5月於印尼泗水共同投資設立臺印公司(PT. FORMOSA SEJATI LOGISTICS)，主要負責印尼泗水內陸貨櫃堆場及物流倉儲等業務，更積極尋求印尼潛在投資機會。

PT. PLC (PT. Probolinggo Logistic Center) 則由釜山港灣公司(BPA)、Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) 及印尼當地相關業者共同投資，於110年5月在印尼龐越(Probolinggo)設立，主要經營龐越港物流倉儲等業務。

印尼擁有豐富天然資源及年輕勞動力，加上印尼政府於110年推出綜合法案（Omnibus Law）促進印尼國內外投資及創造大量就業機會，臺印公司與PT. PLC公司皆看好未來臺灣及韓國企業於印尼設廠佈局的機會，雙方將致力於貨櫃堆場、倉儲物流的營運拓展合作，提供臺灣及韓國企業更有效率的物流設施及服務。

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