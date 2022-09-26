毒蟲拒檢衝撞逃逸　沿途丟棄吸毒器

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文正所巡佐張淵棋擔9月22日8時許巡邏行經北區公園路段，見一輛白色自小客車違停於紅線上，擔心通勤時間影響車流，指揮車輛移至路旁以便進行盤查，該名吳姓駕駛因吸食毒品，見警心虛，先是假意配合移動車輛，利用張員下車之隙，猛然踩足油門，直接撞開警用機車，加速逃離現場，沿途忽左忽右，蛇行危駕，車輛行經柳川東路、太平路等路段，並於行車過程中將毒品吸食器丟出車外。
吳男逃逸過程因左前車輪爆胎，吳民將車輛停靠於文祥街與太平北街口，欲棄車逃逸，被趕到現場支援的警員謝嘉原制止逮捕，全案依公共危險、妨害公務、違反毒品防制條例等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。分局長陳家銘表示，飲酒、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物致不能安全駕駛皆構成刑法公共危險罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，第二分局將持續執行緝毒、掃除罪犯等工作，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，誓將不法法分子繩之以法，以維護市民安心之生活環境。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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