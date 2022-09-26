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毒蟲拒檢衝撞逃逸　沿途丟棄吸毒器

▲文正派出所支警力將逃逸的毒蟲逮捕上銬（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲文正派出所支警力將逃逸的毒蟲逮捕上銬（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-09-26 15:51:36

臺中市政府警察局第二分局文正派出所員警日前行經轄內公園路段時，見一輛自小客車違停遂上前盤查，該車駕駛人因有吸毒行為心虛，先是假意配合，趁員警下車之際，衝撞警用機車加速駛離，沿途丟棄車內的吸毒器，一路危險駕駛危及用路人安全，最後於文祥街與太平北街口，因車輛前輪爆胎欲棄車逃逸，支援警力及時到場，順利將犯嫌帶返派出所。

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文正所巡佐張淵棋擔9月22日8時許巡邏行經北區公園路段，見一輛白色自小客車違停於紅線上，擔心通勤時間影響車流，指揮車輛移至路旁以便進行盤查，該名吳姓駕駛因吸食毒品，見警心虛，先是假意配合移動車輛，利用張員下車之隙，猛然踩足油門，直接撞開警用機車，加速逃離現場，沿途忽左忽右，蛇行危駕，車輛行經柳川東路、太平路等路段，並於行車過程中將毒品吸食器丟出車外。


吳男逃逸過程因左前車輪爆胎，吳民將車輛停靠於文祥街與太平北街口，欲棄車逃逸，被趕到現場支援的警員謝嘉原制止逮捕，全案依公共危險、妨害公務、違反毒品防制條例等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。分局長陳家銘表示，飲酒、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物致不能安全駕駛皆構成刑法公共危險罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，第二分局將持續執行緝毒、掃除罪犯等工作，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，誓將不法法分子繩之以法，以維護市民安心之生活環境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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