飆罵「怎請自閉症」惹議　伊甸身障實測路人反應有洋蔥！

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日前伊甸特別進行「Do or Do Not?」身障街頭實測影片拍攝，以量販賣場和咖啡廳為場景，透過自閉症收銀員、挑剔的客人、弱勢親子等，安排專業演員詮釋演出，觀察周遭民眾真實反應與心聲，「不要緊張，慢慢來，不是每個人都願意這樣子」、「可以嗎？加油喔！」、「每個人都有工作的機會」、「其實大家都是為了一口飯」、「社會正義和認同感，相信每一個人都是有的」、「他有權利在這裡！」，實測結果發現，大部分民眾對於身邊身心障礙者遭受不友善對待時，都會選擇勇於站出來力挺，同時給予身障朋友溫暖鼓勵。
除了號召民眾主動關懷，伊甸也積極鼓勵身心障礙朋友勇敢說出自己的故事、為自己的需求發聲，因此於網路發起插畫家原創圖文社群分享活動，與知名身障插畫家左邊女孩、人氣插畫家大姚、角色插畫家噗總裁、天天好事以及阿喵菜市場合作，以「我的日常不簡單」從自身經驗的分享、不同障別面臨的障礙日常來呈現身心障礙朋友的真實心聲與需求，同時邀請民眾一同來響應留言力挺。
中度腦麻身障者左邊女孩用對比圖文分享自己的障礙日常，對她來說連出門都是艱難挑戰，比別人早起穿衣、走路容易被絆倒、藥費調漲等等；而毛毛蟲文創角色插畫家噗總裁、天天好事以及阿喵菜市場分別以視障者、智能障礙者、自閉症者為主題，呈現不同障別面臨到的生活障礙，以及如何正確協助；身為照顧者的插畫家大姚則是畫出已故丈夫木瓜生病時坐輪椅的障礙經歷，暖心呼籲共創友善無障礙空間。
看似平凡的日常，對身心障礙朋友來說都大不易，伊甸基金會執行長鍾彥彬表示，伊甸一路走來，不斷為身心障礙朋友倡議爭權及勇於發聲，且與時俱進，提供多元適性的服務，而伊甸做整個服務時，是走向平權。意味著，任何人都享有他的基本權利，不是被孤立，他要跟整個社會和環境相互融合，更重要的是，他有選擇的自由。
身心障礙者的自立生活與融合社區是聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的核心精神之一，伊甸身心障礙者服務計畫呼應CRPD精神，運用自我優勢潛能，幫助身心障礙朋友生活自理以及職場就業，進而陪伴他們走出家門，走進社區，並擁有生活中第一次選擇的機會與權利。邀請大家一起力挺發聲以愛療癒，幫助身障朋友自立生活、勇敢做自己。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55206
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