薛仕凌放蛇偷拍被色誘　臥底當《女記者》狗仔

改編自同名小說的鏡文學自製影集《死了一個娛樂女記者之後》，日前於台北正式舉行開鏡儀式，金鐘視帝薛仕凌詮釋狗仔「大海」，還跟真正狗仔攝影記者出班實習，學到最高指導原則就是「不能被發現」，據說他有場戲必須臥底放蛇卻反遭女方色誘，薛仕凌強調角色「是出於非自願」，不過他聽說導演對這段戲很想放開尺度拍攝，他苦笑哀求：「希望有人趕快阻止一下導演。」
林予晞在3年前就看過小說，最感動「女性相互扶持、相互幫助彼此」關係，加上她看過法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）的行為藝術作品，當時她就許願希望自己能演1次狗仔，所以她很開心受邀詮釋娛樂記者劉知君，「就覺得老天爺聽到我許願了」。而她參與田調後，才發現記者面對新聞與道德雙重壓力不簡單；不過，同樣是臥底放蛇，林予晞強調她是臥底派對，「在派對裡比較挑戰主要是動作戲，需要穿著洋裝打鬥。」
《死了一個娛樂女記者之後》歷經3年開發籌備，製作人陳昱俐希望這部作品能像「一把刀把娛樂表皮切開，呈現真實世界裡血淋淋的人性和掙扎，大膽、不設限」，導演梁秀紅希望觀眾在黑暗中「看見故事裡刻畫的人性溫暖與光輝」，導演吳旻炫希望打造作品質感「在情節、人物上，都希望傾向歐美影集、韓劇的風格」。
作家柯映安的原著透過娛樂媒體視角挖掘女記者命案真相，揭發繁華娛樂圈情慾聲色背後性醜聞複雜權力結構，劇本改編的過程獲文化內容策進院「內容開發專案計畫—前期開發支持」，監製董成瑜表示：「《鏡週刊》有很多精彩的記者故事，而娛樂記者的職人劇過去在台灣也幾乎沒有見過。作者柯映安把小說寫得很好，後來被我們製作人陳昱俐看中決定開發，我樂觀其成。」