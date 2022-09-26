外送員竟是法規孤兒？出事故不敢回報「有苦難言」

你叫過外送嗎？或者你曾想當過外送員嗎？根據資策會調查，全台灣有72%的消費者曾使用過外送平台，80%的人會願意嘗試或續用外送平台，更有31%的消費者已經是外送平台訂閱制的會員。為了因應龐大的外送需求，全台灣也誕生了超過10萬名外送員，但在外頭奔波送貨的外送員們，卻面臨法規孤兒的窘境，《NOWnews今日新聞》將在10月1日（六）舉辦跨世代線上論壇，探討是否該替外送員立訂專法、保障權益。
外送員穿梭在大街小巷，靠著送貨、食物來賺取每單的費用，不過就在6月底，有網友到「CROSSROAD跨世代論壇」提案，提案人希望【終止外送悲歌，立外送專法，保護相關人等權益】，內容提到，外送平台已進軍台灣將近10年，卻僅有部分縣市修訂自治條例，並無全面性適用，也無相關法條能納管平台及保障產業中各種角色，使平台遊走於法律灰色地帶，片面的更改司機、店家、消費者合約，亦無法可管的情況下，造成眾多消費糾紛、勞資糾紛、車禍交通等問題。
外送員靠著工時彈性、論件計酬、門檻低這些特性，讓許多人趨之若鶩，但背後的高風險讓許多已經在跑的外送員直呼「有苦說不出」，有外送員分享因為平台可以決定每單紅利，過往從60元到如今50元不到，如果「夾單」（同一店家取貨多單）還會再扣10元，平台甚至訂下「取單率」，如果不到85%，酬勞有可能砍到只剩一半。也有外送員分享，平台系統訂的送貨時間，是以兩地的直線距離來計算，但尖峰或者是天候不佳時，外送員根本很難「使命必達」，遇到事故更會被「停權」，所以許多外送員出了意外只能自認倒霉，連回報平台都不敢。
「法規孤兒——外送員」跨世代線上論壇將於10月1日（六）下午2點到3點半登場，邀請全國外送產業工會理事長陳昱安、立法委員賴香伶、台灣海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺以及律師馮昌國，研究如何在產業發展與勞權保障中取得平衡點，也邀請各位參與討論，論壇將在NOWnews臉書粉絲專頁、YouTube、beanfun!聊天室、跨世代倡議平台上同步轉播。