邵雨薇私照秀愛的視角　粉絲驚「吳慷仁被拍到了」

邵雨薇昨（25）日出席新書《致，一直過於努力的妳》分享會，把最近用底片相機拍出的「私房照」當成禮物，送給現場粉絲朋友，男友吳慷仁也入鏡，讓拿到的粉絲直呼幸運，這張萬中選一的照片原來是兩人一同出遊泰國時，無意間拍到男友閃過鏡頭，邵雨薇表示：「這些照片記錄著我生命中不同的片刻，想透過這些照片傳達各種愛的感受，用『愛的視角』去拍我身邊的人事物，像是我家的貓咪、我妹妹，當然他不小心入鏡的照片也是，這張是我去泰國玩的時後意外拍到的作品，覺得很有感覺，所以就留下來當紀念。」
私底下愛寫作也愛玩攝影的邵雨薇，從念書時就愛用拍立得拍照，後來更一路從傻瓜相機一路玩到萊卡、底片相機，甚至哈蘇相機也有接觸，她透露自己除了拍風景，最愛拍的就是「人」，更表示：「對我來說，人就是最美的風景，透過風景襯托出『人味』，是最好的照片。」
邵雨薇最近將有機會「斜槓」當攝影師，她笑說：「跟粉絲首次分享這個小祕密，但只是稍稍斜槓玩票性質，大家可以期待一下。」被問到未來有機會出攝影集或辦展覽？有著處女座龜毛個性的她表示：「出攝影集這個部分就再說啦，我想要累積夠多作品，而且要拍到我滿意且值得紀念作品，才有考慮出攝影書、做展覽，不想為了做作品而去刻意去拍東西，想從生命中去累積一些值得紀念片刻，再來構思攝影作品。」
邵雨薇工作滿檔到今年底，不僅拍了3部戲劇、1部電影，更一口氣接下12個代言，包括保養品、服飾、鞋子、手遊、家電，甚至連牙套產品都有涉獵，值得一提的是，努力工作也期許自己能努力「玩」的邵雨薇，在9月終於放了自己7天假，跟吳慷仁去泰國玩，她透露這趟旅程都是她親自一手包辦所有行程，「這次規劃的行程都很chill，有去到我們想去吃的餐廳，去玩到想要玩的景點，覺得很棒。」