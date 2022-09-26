NBA／回憶Kobe金牌戰衝撞Gasol　詹皇：他為比賽定下基調

我是廣告 請繼續往下閱讀
但為了率隊戰勝西班牙這個可怕的對手，Kobe決定從自己好兄弟——也是西班牙隊的靈魂人物——身上下手。Wade談起那一刻，莞爾的笑說：「他說在比賽的第一回合就會跑過去撞倒Gasol。」
「我們聽到之後都一副『蛤？』的樣子，Kobe又解釋說，『我知道他們第一個回合會跑什麼戰術，Gasol會是最後一個掩護者，我會跑過去撞倒他』。」Wade詳細的描繪著Kobe當時對隊友說的話。
James也回憶當時情形說道，「Kobe說他要為比賽定下基調，要弄倒Gasol。我認為他在說謊，因為那是他目前的隊友。不過他回我說：『現在不是了，我要搞垮他』。」
而比賽開打後，Kobe果真完成了承諾，在追防的途中故意將Gasol給撞倒，也被吹了一次防守犯規。但透過對自己好友的強硬碰撞，他也成功地激起了其他美國球員的對抗意志。
而當事人Gasol也在本片中分享當時的情況，「他試圖向我——不只是對我，還有對他的隊友——傳達一個訊息：「這傢伙可是我兄弟，我跟他一起打球，我們很親密，但在贏球之前這些都不重要。」
詹皇在紀錄片中對Kobe的此一舉動相當推崇，「我們那時候就覺得：我們不可能輸掉這場比賽，我們會狠狠地打敗這隻西班牙隊。」