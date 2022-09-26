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NBA／回憶Kobe金牌戰衝撞Gasol　詹皇：他為比賽定下基調

▲Kobe Bryant和Pau Gasol在奧運中為各自球隊而戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe Bryant和Pau Gasol在奧運中為各自球隊而戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-26 16:05:30

Netflix新紀錄片《救贖之隊(The Redeem Team)》正要上映，近期官方也釋出了一些片段。其中關於Kobe Bryant當年在奧運男籃冠軍戰中衝撞Pau Gasol的經典一幕，成為外界熱議的話題，LeBron James和Dwyane Wade等人也在片中分享了自己對此一回合的看法。

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當時Gasol剛從灰熊轉隊湖人一個賽季，不過他和Kobe的關係相當好，後者在受訪時也承認，「我們就像兄弟一樣，我們非常親近。我很高興他在國家隊打得很棒。是的，我認為因為我們之間的關係，所以要和他競爭是有點困難。」

但為了率隊戰勝西班牙這個可怕的對手，Kobe決定從自己好兄弟——也是西班牙隊的靈魂人物——身上下手。Wade談起那一刻，莞爾的笑說：「他說在比賽的第一回合就會跑過去撞倒Gasol。」

「我們聽到之後都一副『蛤？』的樣子，Kobe又解釋說，『我知道他們第一個回合會跑什麼戰術，Gasol會是最後一個掩護者，我會跑過去撞倒他』。」Wade詳細的描繪著Kobe當時對隊友說的話。

James也回憶當時情形說道，「Kobe說他要為比賽定下基調，要弄倒Gasol。我認為他在說謊，因為那是他目前的隊友。不過他回我說：『現在不是了，我要搞垮他』。」

而比賽開打後，Kobe果真完成了承諾，在追防的途中故意將Gasol給撞倒，也被吹了一次防守犯規。但透過對自己好友的強硬碰撞，他也成功地激起了其他美國球員的對抗意志。

而當事人Gasol也在本片中分享當時的情況，「他試圖向我——不只是對我，還有對他的隊友——傳達一個訊息：「這傢伙可是我兄弟，我跟他一起打球，我們很親密，但在贏球之前這些都不重要。」

詹皇在紀錄片中對Kobe的此一舉動相當推崇，「我們那時候就覺得：我們不可能輸掉這場比賽，我們會狠狠地打敗這隻西班牙隊。」

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