全球50歲以下的癌症發病率不停上升！　癌症年輕化：越來越多年輕人患上「這種癌」

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某些癌症能夠被及時發現，如乳腺癌和結腸癌，是可以在更早的時間點被篩查出來的，這一方面解釋了發病率上升的原因，然而遺憾的是，大多數年輕人的癌症病例已超出了篩查範圍，發現的時候已經晚了。
專家指出，這可能是總體環境導致的——即從人們出生開始——就在其中受到了影響。這是由於研究發現，許多正在增長的癌症都是沿著消化道產生的，有可能是從口腔到肛門的任何地方，這意味著是「微生物組」在作祟。
微生物組，指的是居住我們體內，尤其是消化道的的大量細菌。近年的研究已經揭示微生物組對人的綜合健康非常關鍵，它們能在免疫力、對抗慢性炎症和其他重要功能方面發揮作用。微生物組的構成，部分取決於個人的基因，其次就是環境因素：包括飲食、酒精攝入、吸煙、運動和抗生素等。然而21世紀這幾十年來，環境因素發生了重大變化。
最明顯的就是「西方飲食」的傳播。這類飲食含有大量的加工食品、糖精和紅肉，水果、蔬菜、纖維和良性脂肪的含量卻很低，這就會導致定癌症風險的增加，如結腸癌。
根據美國國家癌症研究所的數據，自20世紀90年代以來，50歲以下的美國人中結腸癌的發病率增加了一倍以上，反之65歲以上的人的發病率是下降的，平均患病風險的人是45歲。結腸癌「年輕化」的情況引起了極大的重視，現在專家通常建議及早進行結腸癌篩查。
微生物組，在結腸癌早期是有作用的。當一個年輕的成年人患上結腸癌，其免疫系統會與早期腫瘤進行對抗，而腸道微生物組將會為其助力。不過，有一些細菌也可能搗亂，例如核粒梭形桿菌（Fusobacterium nucleatum），它可能會抑制結腸中的免疫反應，促進癌症的生長。專家在患結腸癌的年輕人病例中，都發現了大量的核粒梭形桿菌。
近年來，兒童和年輕成年人的肥胖症急劇上升，綜合而言，肥胖和結腸癌之間存在關聯，但是許多被診斷出結腸癌的年輕人並不肥胖，發病率上升似乎並不止肥胖這個單一因素。
目前，學界還需要進行更多的研究來了解癌症早發、及上升的原因。不過，專家長期以來一直建議的事情是明智——健康生活。多吃營養豐富的食物、定期鍛煉、不吸煙、限制飲酒、在必要時才服用抗生素。健康的生活習慣，應該從小就培養。
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